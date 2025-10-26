¿Quién es el futbolista mejor pagado del 2025? No creerás quienes conforman el Top5

Desde hace años se maneja la idea de que los grandes de la época cuelguen los botines en el futbol profesional, sin embargo cada año su vínculo con la pelota se extiende con nuevos contratos. Y no solo es nota su permanencia en la actividad profesional, sino que siguen generando grandes cantidades de dinero. Por eso vale la pena saber quién es el futbolista mejor pagado del 2025 y quiénes completan el Top5.

¿Quién es el futbolista mejor pagado del 2025?

Nuevos rostros aparecen, jugadores promesa que se convirtieron en realidad toman bastante protagonismo pero los mejores de esta era siguen en lo más alto del listado. En este caso, la revista Forbes informó que Cristiano Ronaldo es el futbolista que más dinero genera entre salario y patrocinios conseguidos desde distintos frentes.

Esta revista indica que CR7 acumuló cerca de 280 millones dólares por sus ganacias recibidas del Al-Nassr y sus asuntos comerciales con distintas marcas reconocidas a nivel mundial, mientras que en el segundo sitio se encuentra su eterno competidor. Lionel Messi está bastantes millones alejado y todo indica que sus 130 millones tienen un peso completamente inclinado hacia sus acuerdos comerciales.

¿Quiénes completan el Top5 del futbolista mejor pagado del mundo?

De ahí hay un nombre que tal vez muchos no tenían en mente es el tercer sitio y los otros dos fueron denominados como los herederos al trono. Y estas son las cantidades que generaron durante este 2025.