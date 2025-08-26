Legión Azteca | Mexicanos por el mundo: Los que están dejando huella en el fútbol internacional
futbolistas mexicanos que están dejando huella en el extranjero en 2025. Desde Santiago Giménez en el AC Milan hasta Edson Álvarez en Fenerbahce, pasando por César Huerta en Bélgica y Raúl Jiménez en Portugal.
futbolistas mexicanos que están dejando huella en el extranjero en 2025. Desde Santiago Giménez en el AC Milan hasta Edson Álvarez en Fenerbahce, pasando por César Huerta en Bélgica y Raúl Jiménez en Portugal.