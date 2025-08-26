deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Los Protagonistas
Video

Legión Azteca | Mexicanos por el mundo: Los que están dejando huella en el fútbol internacional

futbolistas mexicanos que están dejando huella en el extranjero en 2025. Desde Santiago Giménez en el AC Milan hasta Edson Álvarez en Fenerbahce, pasando por César Huerta en Bélgica y Raúl Jiménez en Portugal.

Azteca Deportes
Los Protagonistas
Compartir

futbolistas mexicanos que están dejando huella en el extranjero en 2025. Desde Santiago Giménez en el AC Milan hasta Edson Álvarez en Fenerbahce, pasando por César Huerta en Bélgica y Raúl Jiménez en Portugal.

Lo mejor de los Prota
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Te Recomendamos

Thumbnail
Los Protagonistas
¡Orgullo mexicano! Así brillaron nuestros atletas en los Panamericanos Juveniles 2025
Thumbnail
Los Protagonistas
¡Héroes de la Jornada 6! Las figuras que brillaron en el Apertura 2025 | Los Protagonistas
Thumbnail
Los Protagonistas
¡El nuevo ídolo azulcrema! Saint-Maximin debuta con gol y baile
Thumbnail
Los Protagonistas
¡Renata Zarazúa hace historia! Victoria legendaria en el US Open 2025
Thumbnail
Los Protagonistas
ELLAS RETAN | Marta Vieira da Silva | No fue fácil, pero nunca me rendí
Thumbnail
Los Protagonistas
Ellas Retan | las historias que cambiaron la Euro para siempre
Thumbnail
Los Protagonistas
ELLAS RETAN | Kayla Harrison | De sobreviviente a campeona mundial
Thumbnail
Los Protagonistas
Sin Aliento | La historia detrás del adiós a Robbie Brewer
Thumbnail
Los Protagonistas
ELLAS RETAN | Caitlin Clark rompe esquemas
Thumbnail
Los Protagonistas
ELLAS RETAN| CAMILA ZAMORANO | La campeona más joven vuelve a pelear
×
×