México vs Chequia Resumen y Highlights | Copa Mundial de la FIFA 2026™ | Resumen Express
¡El Tri cumplió en una noche intensa! 🔥🇲🇽 México firmó una actuación sólida ante Chequia con goles, llegadas peligrosas y momentos de tensión que marcaron el ritmo del partido. Aquí tienes el Resumen Express con todas las jugadas clave del encuentro.
Revive el México vs Chequia | Resumen Express y Highlights de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. 🇲🇽⚽
La Selección Mexicana mostró su mejor versión con goles, buen control del partido y momentos decisivos que inclinaron la balanza a su favor. Desde las primeras oportunidades hasta las anotaciones clave, el Tri dejó una actuación que ilusiona a la afición.