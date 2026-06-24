México vs Chequia Resumen y Highlights | Copa Mundial de la FIFA 2026™ | Resumen Express

Revive el México vs Chequia | Resumen Express y Highlights de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. 🇲🇽⚽

La Selección Mexicana mostró su mejor versión con goles, buen control del partido y momentos decisivos que inclinaron la balanza a su favor. Desde las primeras oportunidades hasta las anotaciones clave, el Tri dejó una actuación que ilusiona a la afición.

