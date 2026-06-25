ÚLTIMA HORA: México consigue RÉCORD de victorias en fase de grupos de los Mundiales al vencer a Chequia

La victoria vs Chequia le permitió a México conseguir un hito: conseguir los 9 puntos en la fase de grupos, algo que nunca había podido alcanzar en la historia de los Mundiales. El logro se pudo concretar, por primera vez en la historia, gracias a los goles de Mateo Chávez y Julián Quiñones, que le permitió tener paso inmaculado en el Mundial 2026. Con ello, México obtuvo un récord de victorias en la fase de grupos de los Mundiales.

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Antes del Mundial 2026, la Selección Mexicana se había quedado cerca de este récord, pero sólo pudo conseguir 7 puntos. Fue en Corea-Japón 2002, que el también combinado de Javier Aguirre consiguió 7 puntos, producto de las vitorias contra Croacia, Irán y el empate de último minuto que le sacó la Italia de Francesco Totti.

Nuestro segundo gol contra Chequia. ⚽️



Nuestro Julián Quiñones. 🫶#SomosMéxico pic.twitter.com/JGcAM0VXBx — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 25, 2026

¿Qué había dicho Javier Aguirre sobre el récord de puntos en fase de grupos en los Mundiales?

Javier Aguirre mencionó en la conferencia previa al partido vs Chequia que no le prestaba atención a los récords que podía romper, cuando fue cuestionado por los integrantes de la prensa. "No me fijo mucho en los récords", enfatizó en la última rueda de prensa que tuvo antes de enfrentar al combinado europeo.

La actuación de México en el Mundial 2026 es una de las más sólidas de su historia. Nunca antes había conseguido tres triunfos en una sola edición de los Mundiales y no ha permitido gol en lo que va de esta edición. Además, tuvo tiempo de homenajear a Guillermo Ochoa, al ingresarlo de cambio para que jugara su cuarto Mundial, tras estar convocado en seis ediciones.

¿Cuándo juega México los 16avos de final del Mundial 2026?

La Selección Mexicana jugará su partido de 16avos de final el próximo martes 30 de junio. Lo hará, otra vez, en el estadio Ciudad de México, en el que buscará una victoria que lo regrese a disputar octavos de final, desde Rusia 2018, cuando se enfrentó y perdió vs Brasil.

Aún no hay un rival definido para México, pero si el torneo terminara hoy, el cuadro de Javier Aguirre jugaría vs Escocia.