Gaby López y María Fassi, empatadas tras dos rondas en Tokyo 2020

En la segunda ronda del torneo femenil de Golf en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, las mexicanas Gaby López y María Fassi quedaron empatadas en el mismo lugar con un golpe por encima de par.

María Fassi completó la segunda ronda del torneo olímpico con un golpe por encima de par, para un total de 142 golpes, idénticos números que su compatriota Gaby López y así compartir la posición 39 en el torneo de la justa veraniega.

Por su parte, la mexicana que representa a suiza, Albane Valenzuela, se encuentra en el lugar 27 de la competencia, con dos golpes debajo de par, 11 más que la líder de la competencia la estadounidense Nelly Korda.

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Nelly Korda, número uno del mundo, asume liderato

Por su parte, la rankeada número uno, Nelly Korda, asumió el control del torneo femenino de golf con una segunda ronda espectacular en el campo este del Kasumigaseki Country Club.

Nelly Korda bordó el juego y entregó una tarjeta firmada de 62 golpes (9 bajo par) que le permite asumir el liderato con cuatro impactos de margen sobre el trío formado por Nanna Koertz Madsen y Emily Kristine Pedersen y Aditi Ashok, que se mantienen en la pugna por subir al podio en los Juegos Olímpicos.

La jugadora estadounidense, de 23 años, hija del extenista checo Petr Korda (campeón del Abierto de Australia de 1998) y que este año ganó su primer 'grande' al imponerse en el Campeonato d la PGA, comenzó a explotar con un birdie en el hoyo 5, al que siguió un eagle al 6 y tres nuevos birdies del 7 al 9. Cinco hoyos en los que demostró su condición de número uno.

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Con este deslumbrante 62, Nelly Korda acumula 129 impactos totales (13 bajo par) que le transforma en la más firme candidata al título olímpico y emular lo que hace cuatro días logró su compatriota Xander Schauffele en el torneo masculino.

En cuanto al resto de favoritas, la surcoreana Ko Jin Young se aleja a seis golpes, mientras que la defensora del título, la también surcoreana Park Imbee, está a diez de Nelly Korda. EFE

