😱🇲🇽 ¡México Dejó Escapar la Primera! El Tri Perdona una Oportunidad Clarísima ante Chequia
México generó una de las oportunidades más claras del partido, pero el balón no terminó en el fondo de la red. La afición mexicana ya cantaba el gol, aunque la jugada terminó en una gran oportunidad desperdiciada.
¡El Tri estuvo muy cerca de abrir el marcador! 🇲🇽⚽🔥
México tuvo la primera gran oportunidad del encuentro frente a Chequia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero no logró concretar una jugada que parecía terminar en gol. La selección mexicana mostró peligro desde los primeros minutos y puso a sufrir a la defensa rival.