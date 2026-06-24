😱🇲🇽 ¡México Dejó Escapar la Primera! El Tri Perdona una Oportunidad Clarísima ante Chequia

¡El Tri estuvo muy cerca de abrir el marcador! 🇲🇽⚽🔥

México tuvo la primera gran oportunidad del encuentro frente a Chequia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero no logró concretar una jugada que parecía terminar en gol. La selección mexicana mostró peligro desde los primeros minutos y puso a sufrir a la defensa rival.

