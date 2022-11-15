México en la fase de grupos: Rivales, partidos y posibles cruces

Estamos a menos de una semana de la Copa del Mundo de Qatar 2022 y la fiebre mundialista está a tope. Este 14 de noviembre, Gerardo el ‘Tata’ Martino anunció su lista final de convocados de México para participar en Qatar.

El anunció generó muchísima polémica y opiniones dividas. Parecería que al estratega argentino poco le importa el futuro de la Selección, pues dejó afuera del certamen a nuestra máximas promesas. El cuadro Azteca es el segundo más longevo de la Copa Mundial.

Mientras Santiago Gímenez, Diego Lainez y Carlos Acevedo no recibieron el llamado para su primera cita mundialista, Guillermo Ochoa y Andrés Guardado jugarán su quinta edición.

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La lista de la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar 2022

Calendario de la Selección Mexicana en Qatar 2022

El combinado nacional fue sorteado en el Grupo C para la Copa del Mundo de Qatar 2022. Junto a ellos se encuentran la Selección Argentina liderada por Lionel Messi, Arabia Saudita bajo las órdenes de Hervé Renard y la Polonia de Robert Lewandowski.

El cuadro mexicano debutará en Qatar frente a Polonia el 22 de noviembre a las 10:00 am, su segundo enfrentamiento será ante la albiceleste el 26 a la 1:00pm, a la misma hora del 30 cerrará la primera fase contra Arabia Saudita.

En los grupos juegan todos contra todos y los dos mejores equipos pasan a la siguiente ronda. El primer lugar de un grupo se enfrenta al segundo de otro y viceversa.

En los octavos de final se cruzarán los ganadores del sector C y el D. El Grupo D está conformado por Francia, Australia, Dinamarca y Túnez, por lo que alguno de ellos sería el rival de la Selección Azteca en caso de superar la primera fase.

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