¿Cómo, cuándo y dónde ver EN VIVO el último partido de la Selección Mexicana antes de Qatar 2022?

Este miércoles 16 de noviembre, la Selección Mexicana enfrentará a su similar de Suecia en el Estadio Municipal de Montilivi de Girona, España, a las 13:30 horas, tiempo de México, en un partido amistoso que significará el último de preparación antes de su debut en el Mundial Qatar 2022.

Después de que se diera a conocer la convocatoria final para la Copa del Mundo, este será el último y único encuentro de preparación donde estarán únicamente los 26 elegidos por el Tata Martino.

La lista de la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar 2022

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El último antecedente entre estos dos equipos fue la victoria por 3-0 de los suecos en contra del conjunto azteca en el último partido de la Fase de Grupos del Mundial de Rusia 2018.

Ahora, ambos equipos viven realidades diferentes, ya que el conjunto nórdico ni siquiera logró clasificar a esta edición, tras caer ante Polonia en el repechaje de las Eliminatorias de la UEFA, mientras que México quedó instalado en el Grupo C junto a Argentina, Polonia y Arabia Saudita.

México vs Suecia: Horario y dónde ver

El partido entre México y Suecia podrás verlo en vivo a través de la señal de Azteca Deportes mediante Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de Azteca Deportes, a partir de las 13:45 horas, tiempo del centro de México, del miércoles 16 de noviembre, con la mejor narración del 'mundo mundial' con Christian Martinoli, Luis García, Luis Roberto Alves 'Zague', Jorge Campos y todo nuestro equipo.

Posible alineación de México

Portero: Guillermo Ochoa

Defensas: Néstor Araujo, César Montes, Héctor Moreno, Jesús Gallardo.

Mediocampistas: Carlos Rodríguez, Héctor Herrera, Luis Chávez

Delantero: Hirving Lozano, Raúl Jiménez y Alexis Vega.

Posible alineación de Suecia

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Porteros: Robin Olsen.

Defensas: Joel Andersson, Isak Hien, Víctor Lindelof, Ludwig Augustinsson, Viktor Classon.

Mediocampistas: Kristoffer Olsson, Jesper Karlstrom, Emil Forsberg .

Delanteros: Dejan Kulusevski y Robin Quaison.

