¡PARTIDAZO! México jugaría ante Francia y Mbappé previo al Mundial 2026

La Selección Mexicana se prepara previo a la Copa del Mundo de 2026. Dirigidos por Javier Aguirre, el combinado nacional tuvo rivales de Asia en la Fecha FIFA de septiembre empatando ante Japón y Corea del Sur , no obstante, ya se planea a futuro.

¿Cuándo jugaría México ante Francia?

Si bien se ha hablado mucho del juego de México ante Portugal y una posible visita de Cristiano Ronaldo para la reapertura del Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, ahora Francia tendría planeado enfrentar a la Selección Mexicana antes del inicio del Mundial.

De acuerdo al diario L’Equipe, la escuadra dirigida por Didier Deschamps y subcampeones del mundo en Qatar 2022, buscarían cerrar un partido amistoso contra la Selección Azteca en territorio estadounidense, esto con el objetivo de ambientarse al lo que será la justa intenacional.

“Se planean dos partidos amistosos contra Estados Unidos, dirigido por Mauricio Pochettino, y luego contra México o Canadá. Esta sería una oportunidad para que los Blues se familiaricen con Norteamérica, unos meses antes del inicio del Mundial coorganizado por los tres países mencionados”, señala el medio de Francia.

De momento, ni el juego ante Portugal y CR7 ni el compromiso ante Francia y Kylian Mbappé se encuentran confirmados, por lo que los siguientes partidos amistosos de México rumbo al Mundial de 2026 son ante Colombia y Ecuador, juegos a disputarse el 11 y 14 de octubre respectivamente. Ambas escuadras de Conmebol ya tienen su boleto para la Copa del Mundo tras las Eliminatorias Sudamericanas.

