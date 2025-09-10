México rescata el empate ante Corea del Sur rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana y Corea del Sur empataron el el Geodis Park. Dirigidos por Javier Aguirre, el equipo nacional cierra los partidos amistosos con dos empates en la presente Fecha FIFA, proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Durante el partido, Raúl Jiménez puso el 1-0 al 22' con un remate de cabeza, resultado con el que la Selección Azteca se fue al descanso con la ventaja en el marcador. Para la segunda parte, el cuadro de Asia le dio la vuelta al partido con anotaciones de Heung-min Son al 65' y Oh Hyeon-gyu al 75'.

En la recta final del compromiso, Santiago Gimenez puso el empate definitivo al 93' con un golazo para poner el 2-2 en la pizarra del Geodis Park.

Te puede interesar: Fecha y horario: TV Azteca transmitirá en vivo el partido México vs Corea del Sur

México se mide vs Corea del Sur rumbo a la Copa del Mundo 2026. Dirigidos por Javier Aguirre, la escuadra nacional llega al partido luego de haber empatado sin goles ante Japón en la cancha del Oakland Coliseum. Del otro lado, los ‘Tigres de Asia’ encaran el partido tras haber derrotado a Estados Unidos por marcador de 2-0.

El editor recomienda: México vs Corea del Sur: Ver EN VIVO y GRATIS el partido HOY Martes 9 de septiembre por la Fecha FIFA 2025; transmisión online del amistoso por TV Azteca

Para el partido de esta tarde en el Geodis Park, el combinado del ‘Vasco’ no cuenta con Edson Álvarez por lesión ni con César Montes, quien fue expulsado en el duelo frente a los ‘Samuráis Azules’.

Te puede interesar: CONFIRMADO: México debutará vs Brasil en su primer partido del Mundial