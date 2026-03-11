México es líder en el arbitraje femenino dentro de la Concacaf

El arbitraje femenino en México se encuentra pasando por un gran momento, ya que se ha registrado un aumento de mujeres en la estructura arbitral, este fue uno de los puntos reportados en la concentración que la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol, se encuentra celebrando en Toluca, donde se realizó la entrega oficial de gafetes FIFA.

¿Cómo se encuentra el arbitraje femenino en México?

Se presentaron las siguientes cifras, donde se ha revelado que en este momento del total de los silbantes que se tienen en el país, las mujeres representan el 13.8 por ciento. Lo que se traduce en 105 mujeres árbitras de un total de 758 que tenemos en México, lo que coloca a nuestro país como líder de la Concacaf en dicho tema.

Durante el evento, se hizo la entrega de gafetes FIFA, uno de los momentos más esperados, pues se reconoce el trabajo que han hecho y al mismo tiempo, les brinda el derecho a pitar en torneos organizados por las confederaciones y la propia FIFA, esto mencionó Mikel Arriola al respecto.

Trabajamos constantemente para fortalecer la transparencia y credibilidad de nuestro arbitraje, a través de las mejores herramientas tecnológicas como el VAR y el SAOT. La Comisión no solo capacita y evalúa, sino que forma líderes en la cancha, guardianes de las reglas y referentes de integridad. Hoy celebramos su trabajo, esfuerzo y compromiso

Por su parte, el nombre de la central Kati Itzel García es uno de los que ha sonado con más fuerza para pitar en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, ya que desde que tiene su gafete FIFA, ha contado con la oportunidad de participar en torneos femeniles Sub 17 y Sub 20, los cuales han sido organizados por Concacaf y la FIFA.

