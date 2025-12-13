México, listo para brillar en el LAAC 2026 en Lima Perú

El Lima Golf Club será el anfitrión del Latin America Amateur Championship del 15 al 18 de enero de 2026, un evento que se supera año con año para contar con los mejores golfistas de Latinoamérica.

"Nuestro campo ha demostrado ser una prueba digna para muchos de los mejores jugadores de América Latina a lo largo de los años, y estamos emocionados de que la próxima generación de jugadores experimente todo lo que Lima Golf Club tiene", dijo Michael DeBakey, presidente del Lima Golf Club. El Lima Golf Club fue sede del golf en los Juegos Panamericanos de 2019.

"El Latin America Amateur Championship 2026 será un punto de partida para el crecimiento global del golf en Perú. Entre el Women's Amateur Latin America, celebrado en 2024, y el anuncio de este campeonato para 2026, estamos orgullosos de que Perú siga siendo un importante centro del golf en América Latina", aseguró Martín Serkovic, presidente de la Federación Peruana de Golf.

Los mexicanos en el LAAC 2026

El equipo mexicano que estará en esta nueva edición del Latin America Amateur Championship estará conformado por jugadores como Carlos Astiazarán, Héctor González, Carlos Treviño Derbez y José López.

Por otro lado, la delegación que viajará a Perú por parte del programa ARA será Toño Safa, Gerardo Gómez, Erich Fortlage y Leandro Mihaich.

El historial de México en el LAAC

La historia de México en el Latin America Amateur Championship ha sido increíble. En 2019, Álvaro Ortiz fue campeón en República Dominicana, mientras que en 2024, Santiago de la Fuente se quedó con el trofeo en Panamá. Otros mexicanos que han dejado grandes actuaciones son Ómar Morales y Luis Carrera.

El Lima Golf Club ha albergado campeonatos nacionales e internacionales que marcaron la historia del golf peruano. Ha sido sede de la Copa Los Andes en ocho ocasiones y del Women’s Amateur Latin America en 2024. Cada torneo ha dejado huella en su legado deportivo.