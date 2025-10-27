México vs Paraguay; ¿cuándo, dónde y a qué hora serán los octavos de final del Mundial Femenil Sub-17?

Los octavos de final, correspondientes al Campeonato Mundial Femenil Sub-17 , finalmente están aquí. Después de una fase de grupos por demás espectacular, la Selección Mexicana se dice lista para enfrentar a un cuadro de Paraguay que buscará aguadar la fiesta de lo que significó su pase a esta ronda.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Luego de algunos Mundiales en donde el Tri dejó mucho qué desear, finalmente el Mundial Femenil Sub-17 trajo consigo la participación de la Selección Mexicana dentro de las 16 escuadras más importantes del torneo. Por ende, luce interesante conocer cuándo, dónde y a qué hora será este compromiso.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será el partido entre México y Paraguay?

México y Paraguay se medirán en un duelo latinoamericano más pero, ahora, dentro de la rama femenil con límite de edad. De acuerdo con el calendario de la FIFA, dicho compromiso se llevará a cabo el próximo miércoles 29 de octubre, esto considerando que los octavos de final inician un día antes.

Te puede interesar: ¿Cuál es la gravedad de la lesión de Alexis Vega?

Te puede interesar: ¿Quién es el mexicano que podría descender en Europa?

Vale decir que el partido entre México y Paraguay será el que abrirá las acciones de dicho día toda vez que el mismo se programó a las 9:30 horas, un horario accesible para que lo disfrutes desde la comida de tu hogar o, bien, dentro de tu trabajo.

¿Cómo llegan ambas selecciones a los octavos del Mundial Femenil Sub-17?

La Selección de México llega a esta ronda luego de haber sido la segunda del sector B al registrar 6 de 9 puntos posibles tras sus victorias ante los Países Bajos y Camerún. De hecho, su única derrota hasta ahora fue con Corea del Norte, quien se quedó con el liderato del sector en turno.

Del otro lado de la moneda se encuentra un combinado paraguayo que, así como la Selección Mexicana, disputará los octavos de final del Mundial Femenil Sub-17 al quedar en segundo lugar de su grupo con 7 puntos producto de dos victorias y un empate, siendo superados solamente por la escuadra nipona.

¿México y Paraguay también se enfrentarán en la varonil?

Un hecho curioso es que México y Paraguay también se verán las caras en lo que será el último duelo internacional de la Selección varonil en esta fecha FIFA, un compromiso programado para el 18 de noviembre que podrás seguir a través de las pantallas de Azteca Deportes.