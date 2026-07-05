¡MÉXICO ATACA EN EL ARCO DE LA MANO DE DIOS! La Selección Mexicana busca la remontada ante Inglaterra

¡MÉXICO VA CON TODO AL FRENTE! La Selección Mexicana no baja los brazos y continúa buscando el gol ante Inglaterra en un partido cargado de emoción en los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con la afición empujando desde las tribunas, el conjunto mexicano ataca ahora en el histórico arco conocido como el de la “Mano de Dios”, escenario de algunos de los momentos más recordados en la historia de los Mundiales. Cada avance genera expectativa y mantiene al estadio al borde de sus asientos.

