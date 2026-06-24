😱🇲🇽 ¡México se Salva del Primero! Chequia Perdona una Ocasión Clarísima
Chequia estuvo a centímetros de abrir el marcador con una llegada peligrosísima que silenció a la afición mexicana. Por fortuna para México, el balón no terminó en el fondo de la red y el empate se mantiene en un duelo lleno de intensidad.
¡Chequia estuvo muy cerca de golpear primero! 😱🇲🇽⚽
La Selección Mexicana vivió momentos de tensión cuando Chequia generó una oportunidad clarísima de gol en el partido correspondiente a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La jugada puso a prueba a la defensa del Tri y dejó a los aficionados al borde del infarto.