😱🇲🇽 ¡México se Salva del Primero! Chequia Perdona una Ocasión Clarísima

¡Chequia estuvo muy cerca de golpear primero! 😱🇲🇽⚽

La Selección Mexicana vivió momentos de tensión cuando Chequia generó una oportunidad clarísima de gol en el partido correspondiente a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La jugada puso a prueba a la defensa del Tri y dejó a los aficionados al borde del infarto.

