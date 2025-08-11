Selección Mexicana sub-15 gana la Supercopa Femenil 2025

La Supercopa 2025 rama femenil llegó a su fin con un extraordinario espectáculo deportivo que coronó a la Selección Nacional de México sub15 como campeonas y a la Selección de El Camino como monarcas en la categoría Sub-13.

Un torneo bastante llamativo en el que se le dio un histórico arbitraje 100% femenino. Además, tuvo un excelente papel de la Selección Nacional de México Sub15, que demostró su superioridad técnica y táctica a lo largo de toda la competencia.

Ivar Sisniega, Presidente Ejecutivo de la FMF, externó su reconocimiento al trabajo realizado por las silbantes durante la justa deportiva.

“Quiero reconocer a todas las árbitras que participaron en este torneo. Hicimos un esfuerzo para que en este torneo solo hubieran árbitras mujeres y lo hicieron muy bien. Muchas felicidades y todo mi reconocimiento a las árbitras”

RESULTADOS FINALES POR CATEGORÍA

Categoría Sub-13:



1er lugar: Selección El Camino (Campeonas)

2do lugar: Selección de Baja California (Subcampeona)

3er lugar: Selección Nacional de México

4to lugar: Selección Sector Amateur

Categoría Sub-15:



1er lugar: Selección Nacional de México (Campeona)

2do lugar: Selección IME (Subcampeona)

3er lugar: Selección El Camino

4to lugar: Selección Sector Amateu

El Presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, Ivar Sisniega dirigió un emotivo mensaje a las participantes:

“Agradezco a todas las jugadoras y a los padres de familia por estar presentes en esta competencia. Las invito a seguir creciendo y entrenando para convertirse en las mejores. El futuro del futbol femenino mexicano está en muy buenas manos”.

