México sub-17 le devuelve la burla a Argentina con canción y se venga del descalabro del sub 20: “Qué bonita vecindad”

México celebro de gran forma el triunfo ante Argentina en el Mundial Sub-17, al eliminarlos en los 16avos de final. En las redes sociales se dieron a conocer diferentes videos en el que se ve a los jugadores mexicanos festejando en el vestuario con la canción de 'Que bonita vecindad' del programa Chavo del 8.

La vecindad del chavo 🤭😂😂😂🫶🏻

El motivo del festejo de la Selección Mexicana Sub-17 se debe a que en el Mundial Sub-20, Argentina eliminó a México y cuando salieron del vestuario pusieron la canción que es el intro del programa. Un programa bastante famoso en México y en toda América Latina. Además, se burlaron en el vestuario poniendo la canción de "mesa que más aplauda" y bailando como el Chicha Sánchez.

#Sub20 | ¿Y cómo se festeja el pase a cuartos de final en un mundial? 🙌🏻



¡Con el recibimiento entre aplausos de la familia! 👏👏🥹 Bello momento.

Por lo que ahora que ha ganado México, los jovenes aprovecharon para mandar un mensaje poniendo la canción de 'Que bonita vecindad' y celebrando la eliminación a Argentina.

Afición de Argentina explota por victoria de México

Por el momento, la afición de Argentina no ha reaccionado a el festejo de los futbolistas mexicanos pero desde la derrota han detallado en las redes sociales que el triunfo de México será motivo de paro nacional. Alguno de los comentarios que se leen en redes son:



"Mañana es feriado en mexico".

"Ahora hacen fiesta en todo mechico".

"Uuhh se viene feriado nacional en México".

"Ahora van a estar 10 años festejando los mexicanos ajajajaj".

Así fue la victoria de México sobre Argentina

México logró vencer a Argentina en un partido que fue dominado pero en el que supo aprovechar las jugadas que tuvo. El encuentro terminó empatado 2-2 con goles de: Tulián, Closter y doblete Gamboa.

En penales, Bouhier falló el primero para Argentina, lo que le abrió la puerta a la Selección Mexicana para poder llevarse el triunfo al conseguir marcar sus cinco goles.