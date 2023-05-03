Otro boleto de México para los Juegos Olímpicos de París 2024

México sumó su cuarta plaza olímpica en los Juegos Olímpicos de París 2024, el ciclista mexicano José Gerardo Ulloa se colgó el Oro en el Panamericano de Ciclismo en la prueba de Montaña en Congonhas, Brasil y otorgó una plaza más al Comité Olímpico mexicano.

Fue con un tiempo de 1:27:05 que Ulloa consiguió el triunfo en Brasil, el ciclista mexicano se impuso al canadienses Gunnar Holmgren, que quedó en segundo lugar y al argentino Joel Contreras que se llevó el bronce en los Panamericanos de Ciclismo.

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¿Qué pasa con la plaza para México?

A pesar de que Ulloa consiguió la plaza para México, el ciclista tendrá que buscar su boleto en el selectivo nacional de la Federación de Ciclismo, ya que el boleto no es directamente para el atleta si no para el Comité Olímpico Mexicano que a través del selectivo otorgara la plaza a los deportistas.

Esta plaza se suma a las tres anteriores que consiguieron Citlali Moscote en Maratón, Alegna González en Marcha 20 kilómetros y Miguel De Lara en Natación 200 metros pecho, una gran noticia para el deporte mexicano que sigue sumando lugares en los Juegos Olímpicos de Paris a más de un año de la apertura.

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¿Quién es Gerardo Ulloa?

El ciclista mexicano Gerardo Ulloa ya tiene experiencia en Juegos Olímpicos, en Tokyo 2020 quedó en el lugar 23 en Ciclismo de Montaña en el Mountain Bike Course a 4 minutos del campeón olímpico, con 27 años busca sus segundos Olímpicos en Paris 2024.

Además en los Panamericanos de Lima 2019 también se colgó El Oro en ciclismo de Montaña con un tiempo de 1:25:03, en Campeonato del Mundo fue el latinoamericano mejor ubicado el año pasado en el lugar 23, Ulloa quiere seguir mejorando sus marcas para poder subir al Podio en París y otorgarle a México su tercer medalla olímpica en ciclismo.

