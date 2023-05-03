Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

Otro boleto de México para los Juegos Olímpicos de París 2024

El ciclista mexicano José Ulloa ganó el oro en el Panamericano de Ciclismo de Montaña en Congonhas, Brasil y sumó otro boleto para México en París 2024

José Ulloa, ciclista mexicano

Escrito por: Iván Alfie

México sumó su cuarta plaza olímpica en los Juegos Olímpicos de París 2024, el ciclista mexicano José Gerardo Ulloa se colgó el Oro en el Panamericano de Ciclismo en la prueba de Montaña en Congonhas, Brasil y otorgó una plaza más al Comité Olímpico mexicano.

Fue con un tiempo de 1:27:05 que Ulloa consiguió el triunfo en Brasil, el ciclista mexicano se impuso al canadienses Gunnar Holmgren, que quedó en segundo lugar y al argentino Joel Contreras que se llevó el bronce en los Panamericanos de Ciclismo.

Todo lo que tienes que saber sobre el Ciclismo | El ABC de Tokyo 2020

Te puede interesar: Sofía Reinoso obtiene plaza histórica para México en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023

¿Qué pasa con la plaza para México?

A pesar de que Ulloa consiguió la plaza para México, el ciclista tendrá que buscar su boleto en el selectivo nacional de la Federación de Ciclismo, ya que el boleto no es directamente para el atleta si no para el Comité Olímpico Mexicano que a través del selectivo otorgara la plaza a los deportistas.

Esta plaza se suma a las tres anteriores que consiguieron Citlali Moscote en Maratón, Alegna González en Marcha 20 kilómetros y Miguel De Lara en Natación 200 metros pecho, una gran noticia para el deporte mexicano que sigue sumando lugares en los Juegos Olímpicos de Paris a más de un año de la apertura.

Te puede interesar: Mundal de Básquetbol 2023: Fechas, grupos y partidos de México

¿Quién es Gerardo Ulloa?

El ciclista mexicano Gerardo Ulloa ya tiene experiencia en Juegos Olímpicos, en Tokyo 2020 quedó en el lugar 23 en Ciclismo de Montaña en el Mountain Bike Course a 4 minutos del campeón olímpico, con 27 años busca sus segundos Olímpicos en Paris 2024.

Además en los Panamericanos de Lima 2019 también se colgó El Oro en ciclismo de Montaña con un tiempo de 1:25:03, en Campeonato del Mundo fue el latinoamericano mejor ubicado el año pasado en el lugar 23, Ulloa quiere seguir mejorando sus marcas para poder subir al Podio en París y otorgarle a México su tercer medalla olímpica en ciclismo.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
21 SEP