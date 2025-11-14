México 0-0 Argentina: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de los 16avos de Final del Mundial Sub-17, hoy viernes 14 de noviembre; marcador online

Hoy, 14 de noviembre, se enfrentan en los 16 avos de final del Mundial Sub-17 México vs Argentina. El encuentro comienza en punto de las 8:45 am tiempo del centro de México.

La Selección Mexicana llega de conseguir su pase al terminar como uno de los mejores terceros lugares de la tabla luego de conseguir solo una victoria para llegar a tres puntos y dos derrotas.

Por su parte, Argentina llega de terminar en el primer lugar del Grupo D al tener una gran participación ganando sus tres encuentros al vencer 3-2 a Bélgica, 1-0 a Túnez y 7-0 a Fiji. Es favorita para poder ganar el encuentro pero por la gran rivalidad que tiene ante México, parece que el encuentro puede estar para cualquiera de las dos selecciones.