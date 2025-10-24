México se impone ante Camerún y va a Octavos de Final del Mundial femenil Sub 17

Tras la victoria ante Países Bajos que les dio esperanzas de avanzar a la siguiente ronda , México se enfrenta este jueves 24 de octubre ante Camerún, en actividad de la Jornada 3 del Mundial Sub 17 femenil que se celebra en Marruecos, partido que es determinante para las aspiraciones de esta escuadra para ir a la siguiente fase, luego de tener previamente una derrota y una victoria.

El juego de esta Copa del Mundo categoría femenil, se celebrará en la cancha 2 de la Academia de Fútbol Mohammed VI, en donde las de Miguel Gamero, buscan imponer condiciones ante las fuertes jugadoras africanas de Josephine Ndoumou.

Así llegan México y Camerún para el partido de Jornada 3 del Mundial Sub 17

México y Camerún están en actividad del Grupo B del Mundial Sub 17, junto a las selecciones de Corea del Norte y Países Bajos, que encabezan ese sector.

Corea del Norte ha ganado sus dos partidos y pases Bajos está empatado con México con un triunfo cada uno, en tanto que Camerún está virtualmente eliminada con dos derrotas en su campo en esta Copa del Mundo y ha recibido seis goles, siendo la selecciones de este grupo con más tantos recibidos.

Para México preocupa su poca efectividad, con solo un gol anotado y dos en su contra en este torneo.

