México se impone ante Camerún y va a Octavos de Final del Mundial femenil Sub 17

México se midió ante Camerún en la Jornada 3 del Mundial Sub 17, logrando la victoria por 1-0 con un golazo de tiro libre de Citlalli Reyes en un juego muy cerrado.

Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Selección Azteca
mexico camerun jornada 3 mundial sub 17

Tras la victoria ante Países Bajos que les dio esperanzas de avanzar a la siguiente ronda , México se enfrenta este jueves 24 de octubre ante Camerún, en actividad de la Jornada 3 del Mundial Sub 17 femenil que se celebra en Marruecos, partido que es determinante para las aspiraciones de esta escuadra para ir a la siguiente fase, luego de tener previamente una derrota y una victoria.

El juego de esta Copa del Mundo categoría femenil, se celebrará en la cancha 2 de la Academia de Fútbol Mohammed VI, en donde las de Miguel Gamero, buscan imponer condiciones ante las fuertes jugadoras africanas de Josephine Ndoumou.

Así llegan México y Camerún para el partido de Jornada 3 del Mundial Sub 17

México y Camerún están en actividad del Grupo B del Mundial Sub 17, junto a las selecciones de Corea del Norte y Países Bajos, que encabezan ese sector.

Corea del Norte ha ganado sus dos partidos y pases Bajos está empatado con México con un triunfo cada uno, en tanto que Camerún está virtualmente eliminada con dos derrotas en su campo en esta Copa del Mundo y ha recibido seis goles, siendo la selecciones de este grupo con más tantos recibidos.

Para México preocupa su poca efectividad, con solo un gol anotado y dos en su contra en este torneo.

México está en Octavos de Final del Mundial Sub 17

Con esta victoria, México avanza a los Octavos de Final del Mundial Sub 17, al registrar dos victorias y una derrota.

Corea termina como líder al ganar sus tres juegos y es uno de los favoritos en este Mundial al ver su funcionamiento, siendo su última víctima el equipo de Países Bajos, que al ser derrotadas dieron paso a México con la victoria sobre Camerún.

Corea se queda con nueve puntos, México con seis unidades, Países Bajos con tres puntos y Camerún que no logró sumar en Marruecos.

Termina el partido y México vence a Camerún

En un partido muy cerrado que estuvo por 86 minutos empatado sin goles, el equipo mexicano logró marcar gon GOLAZO de Reyes de tiro libre, para imponerse en el marcador por la mínima.

Con ese marcador se pone de momento en el segundo sitio del Grupo B que lidera Corea.

Se agregan 4 minutos en un partido que México puede ganar

GOOOOOOO ¡México rompe el empate en la recta final del partido!

Cuando parecía que el partido terminaría empatado sin goles, un tanto de tiro libre apareció de Citlalli Reyes, para mover el marcador, y restando pocos minutos México puede pensar en una victoria en este partido de Jornada 3 del Mundial Sub 17.

Le quedan 10 minutos al México vs Colombia, que no mueve el marcador

Rumbo al último tercio del partido, México sigue intentando

El marcador no se mueve, pero rumbo al último tercio del juego, las mexicanas siguen buscando ese anciado GOL

Busca México por todas las vías

En un juego cerrado, México sigue buscando ese gol para abrir el marcador y ecaminarse a la victoria

Se reanuda el partido con el empate de 0-0

Las estadísticas del México vs Camerún al término del primer tiempo

Partido cerrado que se refleja con el empate sin goles. México a disparado en seis ocasiones al igual que Camerún, pero las africanas han realizado un par de estos con franco peligro.

En tarjetas, hay dos amarillas para Camerún y una para el conjunto de México. Las africanas posiblemente producto de su fuerza han hecho siete faltan ante tres de las aztecas.

México tiene en otro departamento, cuatro tiros de esquina, por un par de Camerún.

Termina el primer tiempo y el marcador no se mueve entre México y Camerún

Tres minutotes se agregan al primer tiempo, escaso de oportunidades claras

Recta final del primer tiempo y el marcador no se mueve

Camerún tocó a la puerta de México, pero Murrieta luce enfocada

35' | La arquera Murrieta detiene un acercamiento de Camerún, que pudo ser el primer gol de las africanas

Se van 15 minutos de un partido muy dividido

Ya son 15 minutos de juego y las jugadas elaboradas y de peligro, no logran efectuarse en la cancha, ante la fuerza y falta de control

Las 11 encagadas de sacar los tres puntos en Marruecos

Inicia el partido México vs Camerún

México se mide ante Camerún: Arranca el partido con urgencia de victoria del cuadro azteca y con el deseo de que Corea derrote a Países Bajos para darle más chances a México de seguir con vida en el torneo.

Alineación de Camerún para enfrentar a México

20 Princesse Aponfack

3 Crystal Aghogue

4 Josepha Ayissa

13 Mendy Ngo

21 Claire Mafor

8 Yolande Zoua

14 Berla Due

7 Ange Tazanou

9 Lys Tiwa

10 Divine Ntsongo

19 Beatrice Aavana

Alineación de México para enfrentar a Camerún

1 Valentina Murrieta

2 Alexa Martínez

4 Berenice Ibarra

5 Mia Villalpando

20 Valeria Alvarado

6 Stella Barajas

8 Dafne Sánchez

10 Citlali Reyes

7 Anaiya Miyazato

9 Ava Stack

18 Chloe Del Real

Las jugadoras de México en el Mundial Sub 17 llegan al estadio

Con mucha concentración, las jugadoras de México para enfrentar a Camerún, arriban al estadio en donde buscan su boleto a la siguiente fase del Mundial Sub 17.

