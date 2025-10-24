México se impone ante Camerún y va a Octavos de Final del Mundial femenil Sub 17
México se midió ante Camerún en la Jornada 3 del Mundial Sub 17, logrando la victoria por 1-0 con un golazo de tiro libre de Citlalli Reyes en un juego muy cerrado.
Tras la victoria ante Países Bajos que les dio esperanzas de avanzar a la siguiente ronda , México se enfrenta este jueves 24 de octubre ante Camerún, en actividad de la Jornada 3 del Mundial Sub 17 femenil que se celebra en Marruecos, partido que es determinante para las aspiraciones de esta escuadra para ir a la siguiente fase, luego de tener previamente una derrota y una victoria.
El juego de esta Copa del Mundo categoría femenil, se celebrará en la cancha 2 de la Academia de Fútbol Mohammed VI, en donde las de Miguel Gamero, buscan imponer condiciones ante las fuertes jugadoras africanas de Josephine Ndoumou.
Así llegan México y Camerún para el partido de Jornada 3 del Mundial Sub 17
México y Camerún están en actividad del Grupo B del Mundial Sub 17, junto a las selecciones de Corea del Norte y Países Bajos, que encabezan ese sector.
Corea del Norte ha ganado sus dos partidos y pases Bajos está empatado con México con un triunfo cada uno, en tanto que Camerún está virtualmente eliminada con dos derrotas en su campo en esta Copa del Mundo y ha recibido seis goles, siendo la selecciones de este grupo con más tantos recibidos.
Para México preocupa su poca efectividad, con solo un gol anotado y dos en su contra en este torneo.
México vs Camerún: VER EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 3 del Mundial Femenil Sub-17; marcador online
México está en Octavos de Final del Mundial Sub 17
Con esta victoria, México avanza a los Octavos de Final del Mundial Sub 17, al registrar dos victorias y una derrota.
Corea termina como líder al ganar sus tres juegos y es uno de los favoritos en este Mundial al ver su funcionamiento, siendo su última víctima el equipo de Países Bajos, que al ser derrotadas dieron paso a México con la victoria sobre Camerún.
Corea se queda con nueve puntos, México con seis unidades, Países Bajos con tres puntos y Camerún que no logró sumar en Marruecos.
Termina el partido y México vence a Camerún
En un partido muy cerrado que estuvo por 86 minutos empatado sin goles, el equipo mexicano logró marcar gon GOLAZO de Reyes de tiro libre, para imponerse en el marcador por la mínima.
Con ese marcador se pone de momento en el segundo sitio del Grupo B que lidera Corea.
#Sub17 Otra vez Citlalli Reyes. Otra vez al 87’. ✨— Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) October 24, 2025
Los tres puntos son nuestros. 🔥✅#ElMomentoEsNuestro pic.twitter.com/bfEw9cCqEl
Se agregan 4 minutos en un partido que México puede ganar
#Sub17 | 90' 🇲🇽 1-0 🇨🇲— Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) October 24, 2025
Se agregan 4 minutos en esta segunda mitad ⏱️💚
¡Vamos México, a asegurar el triunfo!#ElMomentoEsNuestro
GOOOOOOO ¡México rompe el empate en la recta final del partido!
Cuando parecía que el partido terminaría empatado sin goles, un tanto de tiro libre apareció de Citlalli Reyes, para mover el marcador, y restando pocos minutos México puede pensar en una victoria en este partido de Jornada 3 del Mundial Sub 17.
#Sub17 | 87' 🇲🇽 1-0 🇨🇲— Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) October 24, 2025
¡Goooooooooolaaaaaazooooooo! 😱💚
Laliiiiiiiiii de nuevo marca y encuentra el gol con un tiro libre espectacular... ⚽️🔥#ElMomentoEsNuestro
Le quedan 10 minutos al México vs Colombia, que no mueve el marcador
#Sub17 | 80' 🇲🇽 0-0 🇨🇲— Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) October 24, 2025
Quedan 10 minutos en el reloj... ⏱️💚
¡Vamos México!#ElMomentoEsNuestro
Rumbo al último tercio del partido, México sigue intentando
El marcador no se mueve, pero rumbo al último tercio del juego, las mexicanas siguen buscando ese anciado GOL
#Sub17 | 60' 🇲🇽 0-0 🇨🇲— Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) October 24, 2025
Gran jugada individual de Chloe del Real que termina apenas desviada...💚
¡Vamos México, seguimos buscando el gol!#ElMomentoEsNuestro
Busca México por todas las vías
En un juego cerrado, México sigue buscando ese gol para abrir el marcador y ecaminarse a la victoria
#Sub17 | 52' 🇲🇽 0-0 🇨🇲— Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) October 24, 2025
¡Citlalli Reyes la manda por encima! 😱
La intención es buena y el equipo mexicano sigue presionando... 💚⚽️#ElMomentoEsNuestro
Se reanuda el partido con el empate de 0-0
#Sub17 ¡Arranca la segunda mitad! 🔥— Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) October 24, 2025
Orden, presión y a romper el cero. 🔒➡️⚽️#ElMomentoEsNuestro pic.twitter.com/CwAWGA2c6I
Las estadísticas del México vs Camerún al término del primer tiempo
Partido cerrado que se refleja con el empate sin goles. México a disparado en seis ocasiones al igual que Camerún, pero las africanas han realizado un par de estos con franco peligro.
En tarjetas, hay dos amarillas para Camerún y una para el conjunto de México. Las africanas posiblemente producto de su fuerza han hecho siete faltan ante tres de las aztecas.
México tiene en otro departamento, cuatro tiros de esquina, por un par de Camerún.
Termina el primer tiempo y el marcador no se mueve entre México y Camerún
#Sub17 0–0 al descanso✨— Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) October 24, 2025
Hoy gritamos ese gol, sí o sí. 💚⚽️#ElMomentoEsNuestro pic.twitter.com/ExkkY0eWBy
Tres minutotes se agregan al primer tiempo, escaso de oportunidades claras
#Sub17 | 45' 🇲🇽 0-0 🇨🇲— Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) October 24, 2025
Se agregan 3 minutos en esta primera mitad...⏱️💚#ElMomentoEsNuestro
Recta final del primer tiempo y el marcador no se mueve
#Sub17 | 42' 🇲🇽 0-0 🇨🇲— Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) October 24, 2025
Entramos a la recta final de la primera mitad, cerramos con todoooo venga... 💚⚽️#ElMomentoEsNuestro
Camerún tocó a la puerta de México, pero Murrieta luce enfocada
35' | La arquera Murrieta detiene un acercamiento de Camerún, que pudo ser el primer gol de las africanas
#Sub17 | 35' 🇲🇽 0-0 🇨🇲— Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) October 24, 2025
Llegada de Camerún que nuestra arquera Murrieta controla con seguridad... 🧤💚
¡Vamos México!#ElMomentoEsNuestro
Se van 15 minutos de un partido muy dividido
Ya son 15 minutos de juego y las jugadas elaboradas y de peligro, no logran efectuarse en la cancha, ante la fuerza y falta de control
#Sub17 | 15' 🇲🇽 0-0 🇨🇲— Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) October 24, 2025
Primeros 15 minutos y el partido está dividido en medio campo pero buscamos oportunidades...
¡Vamos México! 💚⚽️#ElMomentoEsNuestro
Las 11 encagadas de sacar los tres puntos en Marruecos
#Sub17 El XI, con este equipo vamos. ✅— Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) October 24, 2025
¡Que ya ruede el balón! ⚽️#ElMomentoEsNuestro pic.twitter.com/qUGSR1eAag
Inicia el partido México vs Camerún
México se mide ante Camerún: Arranca el partido con urgencia de victoria del cuadro azteca y con el deseo de que Corea derrote a Países Bajos para darle más chances a México de seguir con vida en el torneo.
Alineación de Camerún para enfrentar a México
20 Princesse Aponfack
3 Crystal Aghogue
4 Josepha Ayissa
13 Mendy Ngo
21 Claire Mafor
8 Yolande Zoua
14 Berla Due
7 Ange Tazanou
9 Lys Tiwa
10 Divine Ntsongo
19 Beatrice Aavana
Alineación de México para enfrentar a Camerún
1 Valentina Murrieta
2 Alexa Martínez
4 Berenice Ibarra
5 Mia Villalpando
20 Valeria Alvarado
6 Stella Barajas
8 Dafne Sánchez
10 Citlali Reyes
7 Anaiya Miyazato
9 Ava Stack
18 Chloe Del Real
Las jugadoras de México en el Mundial Sub 17 llegan al estadio
Con mucha concentración, las jugadoras de México para enfrentar a Camerún, arriban al estadio en donde buscan su boleto a la siguiente fase del Mundial Sub 17.
#Sub17 Ruta al partido: llegada + vestidor 🚍➡️🏟️— Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) October 24, 2025
¡Listas para dejarlo todo en la cancha! 🇲🇽✨#ElMomentoEsNuestro pic.twitter.com/n9l5d7KYOs