deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

México 1-0 Países Bajos: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado del partido de la jornada 2 del Mundial Femenil sub-17, hoy 21 de octubre; marcador online

La Selección de México buscará sus primeras unidades tras la derrota ante su similar de Corea del Sur ante unas neerlandesas que vienen de ganar su primer partido.

México vs Países Bajos
Erick De la Rosa
Selección Azteca
Compartir

Duelo vital para la Selección de México femenil sub 17 en la Copa del Mundo. El combinado nacional cayó en la primera jornada ante su similar de Corea del Norte y puso cuesta arriba su boleto a la siguiente fase. En la fecha 2, el rival es Países Bajos, equipo que sacó el triunfo contra Camerún y podría encaminar su clasificación en caso de que derrote hoy a México.

Te puede interesar: Semifinales de la Copa Libertadores 2025: pasión, historia y duelos de alto voltaje

Países Bajos
Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Erick De la Rosa

Te Recomendamos

1920x1080.jpg
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Ecuador | TV Azteca Deportes
resumen mexico vs ecuador.jpg
Selección Azteca
Resumen: México 1 - 1 Ecuador | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel se la estrelló al portero. Ecuador se salva. | México vs. Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Se Armó la Bronca! Barrida de Chiquito Sánchez Calienta el México vs Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Casi la Hace! Jugada Grande | México vs Ecuador
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Falla el Segundo! México Perdona a Ecuador | Mexico vs Ecuador
goioll ecuador 1.jpg
Selección Azteca
¡Gol de Jordy Alcívar! Ecuador empata el partido ante México en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Quiñones Perdona a Ecuador: México Deja Ir el Segundo Gol | México vs Ecuador
GOL Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
¡GOOLAZO de Germán Berterame! México abre el marcador ante Ecuador en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Colombia | TV Azteca Deportes
×
×