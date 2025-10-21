México 1-0 Países Bajos: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado del partido de la jornada 2 del Mundial Femenil sub-17, hoy 21 de octubre; marcador online
La Selección de México buscará sus primeras unidades tras la derrota ante su similar de Corea del Sur ante unas neerlandesas que vienen de ganar su primer partido.
Duelo vital para la Selección de México femenil sub 17 en la Copa del Mundo. El combinado nacional cayó en la primera jornada ante su similar de Corea del Norte y puso cuesta arriba su boleto a la siguiente fase. En la fecha 2, el rival es Países Bajos, equipo que sacó el triunfo contra Camerún y podría encaminar su clasificación en caso de que derrote hoy a México.
