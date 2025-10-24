América y Chivas, posibles destinos de Hirving Chucky Lozano ante eventual baja en el San Diego FC

El delantero mexicano Hirving Chucky Lozano, tiene un futuro incierto en el San Diego FC. Su situación se mantiene en sigilo, suspenso, en secrecía y la única señal de que se mantiene con el equipo de la MLS es que sigue apareciendo en el roster de jugadores activados en el sitio web, y que su entrenador mencionó que se mantiene en revisión su situación.

Pero Chucky Lozano no entrena con el San Diego y está descartado desde el último juego de la temporada y no entraría en planes para el comienzo de los Playoffs ante los Timbers.

Y es que todo comenzó por una presunta falta de disciplina de Hirving Lozano, quien el 4 de octubre le lanzó un reclamo muy airado y violento a su entrenador, Mikey Varas quien decidió cambiarlo en el descando cuando el San Diego iba perdiendo por un gol ante el Houston Dynamo; en su lugar ingresó Pellegrino y en el complemento el equipo remontó para ganar por 4-2.

Lozano en el vestidor le reclamó a Varas y hubo una discución, lo que lo llevó a ser castigado y eventualmente sería removido del club San Siego, el cual buscaría recuperar los 12 millones que pagó por el ex de Pachuca.

América y Chivas, posibles destinos de Lozano tras la eventual prematura salida del San Diego

Aunque no hay nada confirmado en torno a una salida de Lozano del San Diego FC, los seguidores de América y Chivas se ilusionan y es que hay motivos para pensar que serían un buen destino para el Tuzo, PSV Ehndhoven y Nápoli.

Te podría interesar: Cruz Azul se iría a jugar a Puebla

Lozano, de 30 años de edad, es el jugador perfecto para Chivas, en esta mística y filosofía de ser un equipo que juega solamente con mexicanos. Sería su máxima estrella en el club y con sus antecedentes también sería una gestión retadora que tendría que ir acompañada de un gran salario.

No se puede descartar, pues el mismo Chucky Lozano en su momento ha sido cuestionado sobre Liga MX y Chivas y se ha mostrado con apertura pensando en el rebaño.

Pero en esa misma fila, llegaría el América que tendría como bombazo a Lozano, sería un gran agregado al equipo de Jardine y pensando en cualquiera de los casos rumbo al Mundial del 2026, sería actractivo para Lozano.