México vs combinado inglés: Ver POR INTERNET y GRATIS el resultado del partido de octavos de final en la justa del verano; del 5 de julio marcador minuto a minuto | Presentado por Jaecoo 5

México vs Combinado inglés

México busca hacer historia en la justa del verano. Bajo la gestión de Aguirre, el equipo azteca buscará avanzar a la siguiente etapa. El rival en Ciudad de México será complicado porque enfrentará al combinado inglés. Dicho conjunto es uno de los favoritos para alzar el trofeo. El minuto a minuto es presentado por Jaecoo 5.