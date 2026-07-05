México vs combinado inglés: Ver POR INTERNET y GRATIS el resultado del partido de octavos de final en la justa del verano; del 5 de julio marcador minuto a minuto | Presentado por Jaecoo 5
Sigue el minuto a minuto del duelo en el que México enfrentará al combinado inglés en la justa del verano por un boleto a la siguiente ronda del torneo
México busca hacer historia en la justa del verano. Bajo la gestión de Aguirre, el equipo azteca buscará avanzar a la siguiente etapa. El rival en Ciudad de México será complicado porque enfrentará al combinado inglés. Dicho conjunto es uno de los favoritos para alzar el trofeo. El minuto a minuto es presentado por Jaecoo 5.