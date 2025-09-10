México vs Corea del Sur, alineaciones confirmadas del partido de FECHA FIFA

La Selección Mexicana de Futbol se enfrenta ante Corea del Sur, en un examen rumbo a la Copa del Mundo de México, Canadá y Estados Unidos en el 2026. El cuadro de Javier Aguirre en esta ocasión chocará ante una escuadra con la cual tiene antecedentes y que gorman parte de los rivales asiáticos pensando en que en el Mundial pueda encontrarse ante referentes de ese calibre.

El Vasco Aguirre cumplió recientemente su primer aniversario como estratega del cuadro azteca y si ante Japón no logró vencer por el empate sin goles, ahora buscarán sumar una victoria que los coloque con una serie de resultados postivos, sumado claramente al funcioanmiento que será la asignatura principal de México en este partido.

Una gran prueba contra un gran rival. 😤



Aquí #LaPrevia en números que nos deja @Corona_Futbol para irnos alistando para el juego. 📊#PorMéxicoTodo 👊

Esta es la alineación de México para enfrentar a Corea del Sur

Alineación México:



Portero : Raúl Rangel

: Raúl Rangel Defensas : Rodrigo Huescas, Juan José Purata, Johan Vásquez y Mateo Chávez

: Rodrigo Huescas, Juan José Purata, Johan Vásquez y Mateo Chávez Mediocampistas : Erik Lira, Marcel Ruiz, Erick Sánchez e Hirving Lozano

: Erik Lira, Marcel Ruiz, Erick Sánchez e Hirving Lozano Delanteros: Raúl Jiménez y Germán Berterame



Esta es la alineación de Corea del Sur para enfrentar a México

Alineación Corea del Sur:



Portero : Seunggyu Kim

: Seunggyu Kim Defensas : Hanbeom Lee, Minjae Kim, Taehyeon Kim, Moonhwan Kim, Myun Jae Lee

: Hanbeom Lee, Minjae Kim, Taehyeon Kim, Moonhwan Kim, Myun Jae Lee Mediocampistas : Yongwoo Park, Junho Bae, Kangin Lee, Jens Castrop

: Yongwoo Park, Junho Bae, Kangin Lee, Jens Castrop Delanteros: Hyeongyu Oh

Este es el lugar que ocupa México y Corea del Sur en el Ranking de FIFA

México está ubicado en el sector 13 del último ranking de la FIFA y subió cuatro puestos luego de ganar la Copa Oro hace unas semanas.

Por Corea, están en el escalón 23 del mundo y es sin duda una selección fuerte en Asia y que suele competir al más alto nivel en torneos oficiales.