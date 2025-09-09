deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

Ver GRATIS y EN VIVO México vs Corea del Sur, HOY sábado 9 de septiembre, partido de la fecha FIFA rumbo al Mundial 2026

Disfruta del partido amistoso de México vs Corea del Sur totalmente EN VIVO y GRATIS por TV Azteca Deportes

México Selección Mexicana jugadores
Iván Vilchis
Selección Azteca
Compartir

Este martes 9 de septiembre del 2025, se enfrentan México vs Corea del Sur en el Estadio GEODIS Park, ubicado en Nashville, Tennessee, Estados Unidos. El encuentro es amistoso pero una prueba de preparación para los dos equipos y el partido lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por TV Azteca.

Te puede interesar: Javier Aguirre confirma SENSIBLE baja para el Méxicovs Corea del Sur

México vs Corea del Sur EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, martes 9 de septiembre de 2025

Así puedes ver el México vs Corea del Sur EN VIVO y Gratis

La transmisión del partido de México vs Corea del Sur lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de TV Azteca Siete, en la app y sitio web de TV Azteca Deportes . El juego tendrá la narración y el análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y David Medrano. La transmisión comienza en punto de las 19:20 horas tiempo del centro de México.

HORARIO EXACTO del México vs Corea del Sur

El partido de México vs Corea del Sur se disputará en punto de las 19:30 horas tiempo del centro de México.

La posible alineación de México vs Corea del Sur

La alineación que podría usar Aguirre sería la siguiente:

Portero: Malagón
Defensas: Rodrigo Huescas, Johan Vásquez, Chiquete Orozco y Mateo Chávez
Mediocampistas: Erik Lira, Marcel Ruiz y Carlos Rodríguez
Delanteros: Raúl Jiménez, Hirving Lozano y Roberto Alvarado

Es importante mencionar que César Montes puede tener minutos a pesar de haber sido expulsado en el partido de México vs Japón, pues al tratarse de un juego amistoso, no se mantiene la sanción.

La sensible baja que tendrá México vs Corea del Sur

Javier Aguirre reveló en conferencia de prensa que Edson Álvarez está descartado para el encuentro ante Corea del Sur tras la lesión que sufrió el mediocampista ante Japón.

El entrenador confesó que todavía no conoce la gravedad de la lesión del mediocampista luego de que le han realizado estudios los médicos.

“Edson, los doctores le hicieron unos estudios, todavía no tengo los resultados y ellos sabrán cuando hacerlo publico y cómo es la magnitud de la lesión. Edson está descartado”.

Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

México vs Corea del Sur horario
Selección Azteca
México vs Corea del Sur EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, martes 9 de septiembre de 2025
Resumen Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
México vs Japón: lo mejor del partido de hoy | Resumen | Falla, expulsión y tensión
Horario juego inaugural Mundial 2026 Estadio Azteca
Selección Azteca
Este sería el horario en el cual se jugaría el partido inaugural del Mundial del 2026
Minis + Marcador (3).jpg
Selección Azteca
¡México perdona a Japón! Falla increíble solo frente al portero
Minis + Marcador (2).jpg
Selección Azteca
“México se queda con 10: expulsión polémica vs Japón en pleno duelo
Minis + Marcador.jpg
Selección Azteca
¡Era el 1-0! México deja ir el primer gol ante Japón | México vs Japón 2025
Thumbnail
Selección Azteca
Takumi Minamino deja ir el 1-0 vs México: ¡error que pudo cambiar todo!
Thumbnail
Selección Azteca
“La Granja VIP arranca con polémica: Alfredo Adame es el primer Revelado
Edson Álvarez México vs Japón
Selección Azteca
VIDEO: Edson Álvarez sale lesionado en el México vs Japón
Thumbnail
Selección Azteca
¡Se calientan los ánimos! México vs Japón se pone intenso en pleno partido
×
×