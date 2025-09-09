Ver GRATIS y EN VIVO México vs Corea del Sur, HOY sábado 9 de septiembre, partido de la fecha FIFA rumbo al Mundial 2026

Este martes 9 de septiembre del 2025, se enfrentan México vs Corea del Sur en el Estadio GEODIS Park, ubicado en Nashville, Tennessee, Estados Unidos. El encuentro es amistoso pero una prueba de preparación para los dos equipos y el partido lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por TV Azteca.

Así puedes ver el México vs Corea del Sur EN VIVO y Gratis

La transmisión del partido de México vs Corea del Sur lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de TV Azteca Siete, en la app y sitio web de TV Azteca Deportes . El juego tendrá la narración y el análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y David Medrano. La transmisión comienza en punto de las 19:20 horas tiempo del centro de México.

HORARIO EXACTO del México vs Corea del Sur

El partido de México vs Corea del Sur se disputará en punto de las 19:30 horas tiempo del centro de México.

La posible alineación de México vs Corea del Sur

La alineación que podría usar Aguirre sería la siguiente:

Portero: Malagón

Defensas: Rodrigo Huescas, Johan Vásquez, Chiquete Orozco y Mateo Chávez

Mediocampistas: Erik Lira, Marcel Ruiz y Carlos Rodríguez

Delanteros: Raúl Jiménez, Hirving Lozano y Roberto Alvarado

Es importante mencionar que César Montes puede tener minutos a pesar de haber sido expulsado en el partido de México vs Japón, pues al tratarse de un juego amistoso, no se mantiene la sanción.

La sensible baja que tendrá México vs Corea del Sur

Javier Aguirre reveló en conferencia de prensa que Edson Álvarez está descartado para el encuentro ante Corea del Sur tras la lesión que sufrió el mediocampista ante Japón.

El entrenador confesó que todavía no conoce la gravedad de la lesión del mediocampista luego de que le han realizado estudios los médicos.

“Edson, los doctores le hicieron unos estudios, todavía no tengo los resultados y ellos sabrán cuando hacerlo publico y cómo es la magnitud de la lesión. Edson está descartado”.