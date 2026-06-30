México vs Ecuador | RESUMEN Y GOLES | Highlights | Copa Mundial de la FIFA 2026

¡Noche mágica para el Tri! 🇲🇽🔥⚽ La Selección Mexicana firmó una gran actuación frente a Ecuador y consiguió una valiosa victoria en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

México dominó gran parte del encuentro y encontró recompensa gracias a Julián Quiñones, quien abrió el marcador, y a Raúl Jiménez, que amplió la ventaja con un auténtico golazo. Además, el conjunto mexicano contó con una actuación sobresaliente de Tala Rangel, quien apareció con una atajada espectacular para mantener el arco en cero.

