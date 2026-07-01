México vs equipo ecuatoriano: Ver POR INTERNET y EN DIRECTO el seguimiento de la transmisión HOY martes 30 de junio, partido de la justa de verano 2026; marcador minuto a minuto | Presentado por Jaecoo 5

México, en busca de su boleto a la siguiente fase, se enfrenta a un difícil equipo ecuatoriano que llega en gran momento tras vencer a Alemania en la fase de grupos de la justa veraniega asegurando su boleto como uno de los mejores terceros lugares. Por su parte, México, que llega como una de las selecciones invictas con 8 puntos y sin recibir gol. ¡Sigue las mejores acciones del encuentro!



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