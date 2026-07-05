¡ALERTA EN EL ESTADIO CDMX! Se activa protocolo de tormenta y se retrasa el México vs Inglaterra
La incertidumbre se apoderó del Estadio CDMX luego de que las condiciones climáticas obligaran a activar el protocolo de tormenta. El esperado duelo entre México e Inglaterra tuvo que ser reprogramado temporalmente.
ÚLTIMA HORA EN EL MUNDIAL! Las autoridades activaron el protocolo de tormenta en el Estadio CDMX debido a las condiciones climáticas adversas, provocando que el esperado encuentro entre México e Inglaterra sufriera un retraso.