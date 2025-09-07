México vs Japón, alineaciones confirmadas del partido de Fecha FIFA
México se enfrenta a Japón en Oakland, en un juego de preparación rumbo al Mundial del 2026, en donde Javier Aguirre busca tener un examen ante un equipo oriental.
México se enfrenta ante Japón en un duelo amistoso de preparación rumbo al Mundial del 2026, y pensando en que el futuro ponga rivales asiáticos, el cuadro de Javier Aguirre tiene a este sinodal que presenta a grandes nombres japoneses.
México tiene un duro reto enfrente y por ello el entrenador del cuadro azteca ha decidido un flamante 11 con Malagón en el arco y en el ataque a Roberto Piojo Alvarado, Raúl Jiménez y Alexis Vega quien tiene ahora la confianza para encarar este compromiso.
La alineación de México para enfrentar a Japón
1 Ángel Malagón
2 Jorge Sánchez
3 César Montes
5 Johan Vasquez
23 Jesús Gallardo
4 Edson Álvarez
14 Marcel Ruiz
17 Orbelin Pineda
25 Roberto Alvarado
9 Raúl Jiménez
10 Alexis Vega
La alineación de Japón para enfrentar a México en amistoso
1 Zion Suzuki
4 Kou Itakura
3 Tsuyoshi Watanabe
22 Ayumu Seko
6 Wataru Endo
8 Takumi Minamino
15 Daichi Kamada
7 Kauro Mitoma
10 Ritsu Doan
9 Ayase Ueda
20 Takefusa Kubo
El lugar de México y Japón en el ranking de la FIFA
La posición de México y Japón en el ranking de la FIFA, es muy similar. Los dos están entre los primeros 20 y lucen entre las selecciones más fuertes por debajo de las grandes potencias. En el último ranking México es décimo tercero y Japón destaca en el 17.
|🇲🇽 México
|13.º
|1,689.73
|🇯🇵 Japón
|17.º
|1,647.52
TV Azteca transmitirá México vs Japón
El juego amistoso de México ante Japón, lo podrás ver EN VIVO por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, con la narración y comentarios del mejor equipo. La transmisión arranca a las 20 HRS.
