México vs Japón, alineaciones confirmadas del partido de Fecha FIFA

México se enfrenta ante Japón en un duelo amistoso de preparación rumbo al Mundial del 2026, y pensando en que el futuro ponga rivales asiáticos, el cuadro de Javier Aguirre tiene a este sinodal que presenta a grandes nombres japoneses.

México tiene un duro reto enfrente y por ello el entrenador del cuadro azteca ha decidido un flamante 11 con Malagón en el arco y en el ataque a Roberto Piojo Alvarado, Raúl Jiménez y Alexis Vega quien tiene ahora la confianza para encarar este compromiso.

La alineación de México para enfrentar a Japón

1 Ángel Malagón

2 Jorge Sánchez

3 César Montes

5 Johan Vasquez

23 Jesús Gallardo

4 Edson Álvarez

14 Marcel Ruiz

17 Orbelin Pineda

25 Roberto Alvarado

9 Raúl Jiménez

10 Alexis Vega

La alineación de Japón para enfrentar a México en amistoso

1 Zion Suzuki

4 Kou Itakura

3 Tsuyoshi Watanabe

22 Ayumu Seko

6 Wataru Endo

8 Takumi Minamino

15 Daichi Kamada

7 Kauro Mitoma

10 Ritsu Doan

9 Ayase Ueda

20 Takefusa Kubo

El lugar de México y Japón en el ranking de la FIFA

La posición de México y Japón en el ranking de la FIFA, es muy similar. Los dos están entre los primeros 20 y lucen entre las selecciones más fuertes por debajo de las grandes potencias. En el último ranking México es décimo tercero y Japón destaca en el 17.

🇲🇽 México 13.º 1,689.73 🇯🇵 Japón 17.º 1,647.52

TV Azteca transmitirá México vs Japón

El juego amistoso de México ante Japón, lo podrás ver EN VIVO por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, con la narración y comentarios del mejor equipo. La transmisión arranca a las 20 HRS.