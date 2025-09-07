México 0-0 Japón: Ver EN VIVO y GRATIS la transmisión HOY sábado 6 de septiembre de 2025, partido amistoso de fecha FIFA rumbo al Mundial 2026; resultado online

Este sábado 6 de septiembre del 2025, se enfrenta México vs Japón durante la Fecha FIFA. El encuentro se va a disputar en el estadio Oakland Coliseum en punto de las 19:50 horas tiempo del centro de México. El partido lo podrás disfrutar en vivo y gratis a través de Azteca Deportes.

El partido de la Selección Mexicana vs Japón lo vas a poder disfrutar por Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes, compromiso a jugarse a las 20:00 horas, tiempo de la CDMX. El juego tendrá la narración y el análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y David Medrano.

El encuentro es muy llamativo pues Japón es un rival importante ya que desde el Mundial de 1998, ha logrado clasificar a todas las Copa del Mundo. En el Mundial de 2022, venció a Alemania y a España.

Además, el equipo llega con 18 jugadores que juegan en Europa y que pueden ser una buena prueba para la Selección Mexicana.