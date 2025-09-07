deportes
México 0-0 Japón: Ver EN VIVO y GRATIS la transmisión HOY sábado 6 de septiembre de 2025, partido amistoso de fecha FIFA rumbo al Mundial 2026; resultado online

Ve EN VIVO y GRATIS la transmisión del partido México vs Japón, juego amistoso de fecha FIFA, HOY sábado 6 de septiembre con la narración de Martinoli y Luis García

MÉXICOVSJAPÓNENVIVO.jpg
Iván Vilchis
Selección Azteca
Este sábado 6 de septiembre del 2025, se enfrenta México vs Japón durante la Fecha FIFA. El encuentro se va a disputar en el estadio Oakland Coliseum en punto de las 19:50 horas tiempo del centro de México. El partido lo podrás disfrutar en vivo y gratis a través de Azteca Deportes.

La transmisión del encuentro la podrás disfrutar en este ENLACE

El partido de la Selección Mexicana vs Japón lo vas a poder disfrutar por Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes, compromiso a jugarse a las 20:00 horas, tiempo de la CDMX. El juego tendrá la narración y el análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y David Medrano.

Te puede interesar: México vs Japón, alineaciones confirmadas del partido de Fecha FIFA

El encuentro es muy llamativo pues Japón es un rival importante ya que desde el Mundial de 1998, ha logrado clasificar a todas las Copa del Mundo. En el Mundial de 2022, venció a Alemania y a España.

Además, el equipo llega con 18 jugadores que juegan en Europa y que pueden ser una buena prueba para la Selección Mexicana.

Selección Mexicana
