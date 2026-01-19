México vs Panamá EN VIVO y GRATIS, partido de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

¡Menú espectacular! No te pierdas en vivo y gratis el partido amistoso de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre México y Panamá, el cual se disputará este jueves 22 de enero en punto de las 7:00 pm a través del Canal 7 de televisión, la App Oficial de TV Azteca Deportes y el sitio web de aztecadeportes.com .