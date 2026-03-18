México vs Portugal EN VIVO Y GRATIS, partido de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

¡Tremenda visita en la capital del país! Disfruta completamente en vivo el partido entre México vs Portugal correspondiente a la preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA en lo que será la reinauguración del Estadio Banorte y en donde tendremos la presencia de Cristiano Ronaldo.

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El Estadio Banorte, próximamente tres veces mundialista, será el escenario en donde Javier Aguirrre podría tomar decisiones definitivas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA, además, tendremos la visita de grandes figuras portuguesas como Bruno Fernandes, Vitinha, Nuno Mendes y por supuesto, Cristiano Ronaldo.