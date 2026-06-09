México vs Sudáfrica EN VIVO y GRATIS, partido de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Llegó el momento que el planeta estaba esperando, justo aquel que varias generaciones en México soñaban con volver a vivir o ver por primera vez: Ser testigos de un partido de su Selección en la justa más importante a nivel deportiva en todo el globo terráqueo.

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Así es, hablamos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que se celebra en nuestro país y que abrirá las acciones con el trepidante partido entre México vs Sudáfrica, el cual podrás disfrutar completamente EN VIVO y GRATIS a través de la inigualable señal de TV Azteca 7, El Canal del Mundial, el sitio web oficial de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes en compañía de los mejores narradores y comentaristas como Christian Martinoli, Luis “Doctor” García, Jorge Campos, el “Warrior” y más.

México vs Sudáfrica, fecha y hora exacta para ver el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se llevará a cabo este jueves 11 de junio en punto de la 1:00 pm tiempo del centro de México, sin embargo, TV Azteca te llevará una transmisión especial.