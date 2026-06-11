México vs Sudáfrica: App de Azteca Deportes transmitirá GRATIS y EN VIVO partido inaugural Mundial 2026 oficial

México vs Sudáfrica es el partido que inaugura la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo 11 de junio, partido histórico que podrás ver EN VIVO y GRATIS por la app de Azteca Deportes, con la narración y comentarios del mejor equipo de comentaristas que llevarán toda la información de la emblemática ceremonia y la pasión en la cancha.

Mira el partido: México vs Sudáfrica: Ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS la transmisión de HOY jueves 11 de junio, partido inaugural y del Grupo A del Mundial 2026; ceremonia por streaming, link libre y en directo en directo

Se enfrentan en la cancha del Estadio Ciudad de México, que recibe por tercera ocasión una inauguración de Copa del Mundo, ahora compartiendo la organización con Estados Unidos y Canadá. Para el otrora Estadio Azteca, logrará un récord de tres inauguraciones, algo que lo coloca en la cúspide del deporte.

Para el partido, México viene enfocado en hacer un gran papel, aunque uno de los líderes, César Montes ha avisado del peligro del primer juego ante Sudáfrica y de las grandes condiciones que deja el juego inaugural para tener una tensa o tranquila fase de grupos.

Sudáfrica ciertamente no ha mostrado muchos argumentos en la previa al arranque del Mundial en sus amistosos, pero un evento de ese calibre da lustre y hace sacar todo en la cancha. La fuerza y velocidad de los sudafricanos podrían ser claves.

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Para México, el tema de la altura podría llegar a jugar a su favor, pero con un periodo largo de estancia en Pachuca ese tema quedaría en segundo plano. La enorme afición hará lo suyo en la cancha del Estadio Ciudad de México lo que debería también de impactar en favor de los locales.

¿Dónde ver México vs Sudáfrica por Azteca Deportes?

El encuentro de México ante Sudáfrica lo podrás ver por la aplicación de Azteca Deportes con la narración y comentarios del equipo de Azteca Deportes, al filo de la 1 de la tarde. El equipo de esa tarde estará compuesto por:

