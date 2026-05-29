César Montes CONTRADICE a Javier Aguirre y niega que esté ‘DE PECHITO’

El defensa de la Selección de México, César Montes estuvo en un día de medios especial previo al partido del sábado en Rose Bowl de Los Angeles ante Australia, y habló sobre su condición física, cómo ha superado sus lesiones y también sobre lo difícil que será especialmente el partido inaugural ante Sudáfrica del 11 de junio, lo que contrastó con la declaración del entrenador Javier Aguirre quien mencionó en una entrevista que la fase de grupos "está de pechito".

César Montes, apodado Cachorro solamente tiene otra óptica de la fase de grupos y enfocándose en Sudáfrica explicó los motivos que lo vuelven un partido complicado y que está a solo 13 días de suceder en la cancha del Estadio Ciudad de México.

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Montes, actual jugador del Lomomotiv de la Liga Rusa, sostuvo que en contra de Sudáfrica el tema de la emoción por inaugurar un Mundial en casa, debe ser aterrizado evitando distracciones por todos los sentimientos que los jugadores podrían sentir.

Explicó también que al ser el primer partido, llevándose los tres puntos genera confianza para lo que viene que son los partidos ante Korea y contra Chequia. Recordando que también un descalabro en el juego inaugural tiene dos aristas, tanto la presión mediática, del grupo e individual, como la tensión por tener que ganar los otros juegos y estar al pendiente de los resultados.

"Para mí Sudáfrica, en lo personal porque yo creo que es un partido muy de la cabeza, muy emocional y tenemos que estar muy atentos todos, para mí es el más difícil. El ganar te da más confianza para lo demás, te genera otra mentalidad", comentó César Montes en una declaración que podría interpretarse como atinada.

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César Montes: “Me siento más maduro y listo para liderar a la Selección Mexicana”

Todas las declaraciones de César Montes en el Día de Medios

Estado físico y tema de lesiones: "Estoy 100% recuperado, en mi club tuve una pequeña molestia y decidimos no arriesgar los últimos 2 partidos y después tomar la recuperación pero ya estoy al 100%".

Parejas de defensas: "Son jugadores que tienen la experiencia pero ya decidirá Javier quién va a jugar pero yo con Johan me siento muy bien, tener la dupla nos da mucha confianza y espero seguir compartiendo dupla con él".

Rival más difícil: "Para mí Sudáfrica, en lo personal porque yo creo que es un partido muy de la cabeza, muy emocional y tenemos que estar muy atentos todos, para mí es el más difícil. El ganar te da más confianza para lo demás, te genera otra mentalidad".

Fortalezas: "Hemos mejorado mucho en defensa, en pelota parada y hemos trabajado bastante para estar muy finos".

Minutos en europa: "Compitiendo durante muchos minutos en la élite en Europa, con más recorrido y experiencia, llego contra experiencia y mentalidad".

Qué le falta en su carrera: "Voy paso a paso, cada vez aprendiendo más cosas, me siento más seguro y maduro a la hora de enfrentar los partidos, no sé qué me falta, por mejorar muchas cosas seguramente pero quiero que esta Copa del Mundo sea única".

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