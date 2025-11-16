México vs Uruguay: Alineaciones CONFIRMADAS del partido rumbo al Mundial 2026

El Territorio Santos Modelo será testigo de un partido con ambiente mundialista, la Selección de Uruguay se meterá en la casa de los Guerreros para enfrentar al combinado mexicano de Javier Aguirre en una de las últimas pruebas para ambas escuadras de cara a la justa mundialista del próximo año. Tanto Javier Aguirre como Marcelo Bielsa buscarán que sus esquemas funcionen y tengan buenas sensaciones antes de que finalice el presente semestre.

Como es constumbre, el 'Vasco' sorprende con su 11 inicial, aunque ya hay lugares que se ven a simple vista que están definidos. Casos como el de Johan Vásquez, César Montes en la central repiten, mientras que, en la ofensiva sin Santiago Gimenez por lesión, el director técnico mexicano continúa probando y ahora será el turno del atacante del Fulham inglés; Raúl Alonso Jiménez.

Alineación CONFIRMADA de México

Portero: Raúl Rángel

Defensas: Israel Reyes, Johan Vásquez, César Montes y Jesús Gallardo

Mediocampistas: Marcel Ruiz, Edson Álvarez y Erick Sánchez

Delanteros: Roberto Alvarado, Raúl Alonso Jiménez e Hirving Lozano

Alineación CONFIRMADA de Uruguay

Portero: Santiago Mele

Defensas: Guillermo Varela, José María Giménez y Mathias Oliveira

Mediocampistas: Joaquin Piquerez, Emiliano Martínez, Rodrigo Betancur, Rodrigo Zalazar y Juan Manuel Sanabria

Delanteros: Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez,

A pesar de que, la Garra Charrúa ha resultado vencedor en los últimos tres compromisos, la Selección de México está un peldaño por arriba de los sudamericanos en el ranking de la FIFA. Los pupilos de Javier Aguirre son décimo cuartos, mientras que, los comandados por el 'Loco' Bielsa son décimo quintos. Con estos números, en el papel, el compromiso de esta noche que podrás ver totalmente GRATIS y EN VIVO por Azteca Siete, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes se ve sumamente parejo.