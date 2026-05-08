Debuta con 16 años, convierte su primer gol a los 11 segundos y supera un increíble récord de Mbappé en la Ligue 1

El Lens se mantiene con aspiraciones de conquistar la Ligue 1 de Francia y destronar al Paris Saint Germain (PSG) gracias al juvenil Mezian Soares, quien este viernes 8 de mayo hizo su debut con el primer equipo en el partido ante Nantes a los 16 años y con apenas 11 segundos dentro de la cancha convirtió el gol de la victoria.

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Mezian Soares salva al Lens gracias a su gol a los 11 segundos de ingresar a la cancha

El Lens se ha rezagado seis puntos en la carrera por la Ligue 1 de Francia, luego de dos empates consecutivos ante Niza y Brest y parecía que este viernes volvería a repetir resultado al recibir al Nantes en un partido con pocas emociones hasta que ingresó de cambio en los minutos finales Mezian Soares para hacer su debut en la Primera División de Francia.

Soares entró de cambio al minuto 79 por el montenegrino Andrija Bulatovic, incluso su camiseta lucía diferente a la del resto de sus compañeros por no tener plasmado su apellido, pero de inmediato marcó la diferencia al irse al frente y en la primera pelota que tocó convirtió el gol de la victoria.

El juvenil portugués con el número '41' en la espalda se fue al frente tomó una pelota suelta, tras una posible falta contra su compañero dentro del área, y sin perder tiempo disparó a portería para mandar el balón al fondo de las redes.

La victoria del Lens le permite al equipo mantenerse en la pelea por el título de Francia con el PSG, del que los separan tres puntos, pero con un juego menos, mientras que hunde definitivamente al Nantes en el descenso a la Ligue 2.

Con su gol, Soares se convierte en el séptimo anotador más joven en la historia de la Ligue 1, superando a jugadores como Kylian Mbappé y Eduardo Camavinga que se estrenaron como goleadores en el campeonato francés con apenas 17 años.

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