Revelan el SEVERO castigo que el Real Madrid le dará a Valverde y Tchouameni por pelearse

El Real Madrid ha tomado medidas disciplinarias tras la pelea que protagonizaron Federico Valverde y Aurelien Tchouameni y que desencadenó en una traumatismo craneoencefálico para el jugador uruguayo y su posterior baja de 10 a 14 días, por lo que no estará presente en el Clásico Español ante el Barcelona de este fin de semana.

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Real Madrid impone castigo a Federico Valverde y Aurelien Tchouameni

El Real Madrid impuso una multa de 500 mil euros para cada uno de los jugadores involucrados en la pelea de esta semana durante los entrenamientos y sin medidas deportivas, luego de que ambos ofrecieran disculpas.

Sin embargo, Valverde no podrá estar presente en los próximos partidos del conjunto Merengues tras la herida sufrida en la cabeza que requirió de puntos de sutura, supuestamente provocada tras caer luego de su enfrentamiento a empujones con su compañero.

Además del Clásico Español ante el Barcelona de este domingo 10 de mayo, el uruguayo tampoco estará presente en los partidos ante el Real Oviedo y Sevilla y podrá volver a la actividad para el duelo de la última jornada de LaLiga ante el Athletic de Bilbao.

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Así fue la pelea entre Federico Valverde y Aurelien Tchouameni

De acuerdo con medios deportivos españoles, Federico Valverde y Aurelien Tchouameni tuvieron un enfrentamiento cara a cara durante un entrenamiento, pero todo se descompuso el jueves cuando hubo reclamos por una dura entrada en una práctica que derivó en empujones.

En medio del enfrentamiento, Valverde habría resbalado y se golpeó la cabeza provocándose una herida, por lo que tuvo que ser llevado de emergencias a un hospital cercano a las instalaciones del Real Madrid en donde fue atendido por traumatismo craneoencefálico.

Fue el propio Real Madrid el que informó que Valverde será baja para el Clásico Español por su herida en la cabeza que requiere de 10 a 14 días de reposo.

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