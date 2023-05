Miguel Herrera explota contra los jugadores de Xolos

El técnico de los Xolos de Tijuana, Miguel Herrera salió enojado tras la derrota en Puebla en la última jornada de la Liga Mx y no se guardó nada contra sus jugadores.

Los Xolos de Tijuana quedaron fuera del repechaje del Clausura 2023 en la Liga MX, tras la derrota en la jornada 17 ante el Puebla el técnico Miguel Herrera habló sobre la mala actitud que demostraron algunos de sus jugadores y todo indica que habrá limpia para el próximo torneo.

“Malo, el balance es muy malo, necesitamos una reestructura completa, porque me he encontrado un equipo sin ambición, sin deseo. Así no se puede competir, entonces hay que estar tranquilos y pensar en lo que viene, replantear todo y armar otro equipo que tenga mucho más deseo, mucha más voluntad” expresó el técnico de Tijuana.

Fracaso en Xolos

Luego de llegar a la institución de Tijuana por segunda ocasión, Miguel explicó que el objetivo era clasificar al repechaje del torneo, algo que no pudo logras tras quedar con 16 puntos fuera de la zona de reclasificación.

“Debemos estar conscientes que no es un equipo que no tenga calidad, tiene calidad pero no deseo. Hoy tenemos la posibilidad de seguir vivos a pesar de todo, podemos salvar la parte de abajo y meternos en la parte de arriba y el equipo sale como si ya se quisieran ir y se van a ir del equipo” arremetió Herrera contra sus jugadores.

El peor registro del Piojo como DT

Miguel cumplió uno de sus peores registros desde que debutó como entrenador, el “Piojo” llegó antes de la mitad del torneo para tratar de restablecer el camino para el xolaje pero sólo pudo ganar 2 juegos de 11 disputados y obtuvo 6 derrotas que además lo pusieron entre los últimos 3 de la porcentual.

“Hará el día de hoy teníamos esa posibilidad de librar la posibilidad de pagar (la multa) entonces no podemos responsabilizar a los últimos que estamos aquí ni a los primeros, los últimos 3 años de este equipo todos los que estamos aquí tenemos la responsabilidad de llevarnos esa consecuencia en nuestros unos” finalizó Herrera.

