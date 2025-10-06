¡ATENCIÓN! Miguel Herrera podría salir de la Selección de Costa Rica

Miguel Herrera llega a una etapa con la Selección de Costa Rica marcada por la urgencia de obtener resultados, ya que la Federación y la afición exigen triunfos claros en la fase final de la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo 2026, y la falta de victorias podría poner en riesgo su continuidad al frente del equipo. Herrera fue presentado como director técnico de la Roja a principios de 2025 con la misión explícita de clasificar y dar protagonismo a Costa Rica en el Mundial.

¿Cómo le fue a Costa Rica y Miguel Herrera en las eliminatorias para el Mundial?

Hasta ahora, Los Ticos han disputado dos encuentros oficiales en la ronda final de la eliminatoria bajo el calendario actual: en la primera fecha Costa Rica igualó 1-1 en Managua frente a Nicaragua, un resultado que dejó dudas sobre la capacidad defensiva y la conducción del equipo. En la segunda jornada, Costa Rica resignó puntos otra vez en un partido dramático que terminó 3-3 ante Haití; ese empate con remontada de los caribeños y un tanto agónico para ellos encendió las críticas y provocó abucheos de la afición, que en varios pasajes pidió la salida del entrenador.

Esa reacción popular y mediática explica la presión inmediata sobre Herrera: la dirigencia ha sido clara en público sobre la necesidad de resultados y, según reportes, el cuerpo técnico enfrenta condiciones estrictas para mantener el cargo si no llegan mejoras palpables en los próximos compromisos. En algunos análisis y columnas desde Costa Rica se apunta que la marginación de puntos en el inicio de la fase final reduce el margen de error y aumenta las posibilidades de un recambio técnico si la tendencia no cambia.

¿Qué partido tiene Costa Rica y Miguel Herrera en octubre?

En octubre la Selección tiene una ventana clave: el calendario oficial indica que el 9 de octubre visitará a Honduras y, cuatro días después, el 13 de octubre, volverá a jugar en casa ante Nicaragua en las jornadas programadas por FIFA. Esos partidos se presentan como citas decisivas para recuperar confianza, sumar de tres y dar señales de que Herrera puede enderezar el rumbo, si es que no quiere quedarse sin trabajo.

