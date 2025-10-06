Aficionados de la Chivas arremeten contra Ramón Morales por el caso de Omar “N”

El fin de semana pasado, se confirmó la detención de una de las más grandes leyendas del Club Deportivo Guadalajara , luego de que la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE), reveló que Omar “N”, exjugador de las Chivas fue detenido.

El delantero fue trasladado al penal de Puente Grande, luego de ser imputado por el delito de abuso sexual infantil agravado, de acuerdo con el comunicado de la fiscalía del estado. El escándalo ha ido creciendo, al grado de afectar a otras leyendas del equipo, aunque no están involucradas en el caso.

¿Por qué se está relacionando a Ramón Morales?

Sin estar relacionado con las acusaciones en contra de Omar “N”, Ramón Morales ha sido objeto de varios ataques por parte de la afición de las Chivas, el exjugador del Guadalajara, publicó un mensaje en sus redes sociales, donde muchos interpretaron que alentaba al equipo y mostraba su apoyo por vencer a Pumas, donde colocó lo siguiente: “Muy buen fin de semana. A descansar”.

Ante esto, un grupo de seguidores de las Chivas, afirmó que su mensaje llegaba en mal momento por la compleja situación legal que está enfrentando Omar “N”.

El fin de semana pasado mi familia me festejo mi cumpleaños, con mi familia y mis seres queridos

— Ramon Morales (@RamonMorales11) October 6, 2025

Tiempo después se reveló que el motivo verdadero del mensaje fue la celebración que vivió Ramón Morales con sus amigos y familiares por su cumpleaños número 50, aunque muchos seguidores de las Chivas no interpretaron de otra forma, por lo que recibió muchos comentarios negativos, entre ellos lo siguientes:“Como que muy buen fin de semana, un amigo y excompañero tuyo fue detenido, ¿de qué hablas capitán de chocolate?” y “Muy desatinado tu comentario Capi…”.

Aunque hubo otro grupo de seguidores de las Chivas que apoyaron el mensaje de Ramón Morales, quien no ha hecho un pronunciamiento oficial sobre la situación que enfrenta Omar “N”, luego de ser detenido.

