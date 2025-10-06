deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

Ganó el Balón de Oro, fue campeón del mundo y hoy aseguró su boleto al Mundial de México en 2026

El legendario defensor italiano Fabio Cannavaro ha sido confirmado como director técnico de la Selección de Uzbekistán para el Mundial 2026

Trofeo del Mundial 2026
Fernando Campos
Mundial México 2026
Compartir

En una noticia que ha sacudido el panorama internacional del futbol, el legendario defensor italiano Fabio Cannavaro ha sido confirmado como director técnico de la Selección de Uzbekistán para el Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. El anuncio fue hecho por la Federación Uzbeka de Futbol, que apuesta por la experiencia y liderazgo de uno de los grandes íconos del balompié mundial.

Tigres y Cruz Azul reparten puntos | Resumen Jornada 12 Liga MX 2025

Cannavaro, quien fue campeón del mundo con Italia en Alemania 2006, llega con la misión de guiar a Uzbekistán en su primera participación en una Copa del Mundo. El exjugador del Real Madrid, Juventus y Napoli, también fue galardonado con el Balón de Oro en 2006, convirtiéndose en uno de los pocos defensores en la historia en recibir dicho reconocimiento.

También te puede interesar:

“Es un honor asumir este reto. Uzbekistán tiene talento, disciplina y hambre de crecer. Vamos a competir con dignidad y dejar huella en el Mundial”, declaró Cannavaro.

Campeón del mundo
@fabiocannavaroofficial
Fabio Cannavaro fue contactado por la Selección de Uzbekistán para que los dirija en el Mundial 2026

La clasificación de Uzbekistán al Mundial 2026 fue histórica, luego de una sólida actuación en las eliminatorias asiáticas, donde superaron a selecciones como Irak, Emiratos Árabes y Omán. Con una generación joven y dinámica, el equipo busca consolidarse como una de las sorpresas del torneo.

¿A qué equipos ha dirigido Fabio Cannavaro?

Cannavaro, que ya cuenta con experiencia como entrenador en clubes como Guangzhou Evergrande, Tianjin Quanjian, Al Nassr y Benevento, ahora enfrentará el desafío de liderar a una selección nacional en el escenario más grande del futbol. Su estilo, basado en orden defensivo, transiciones rápidas y trabajo colectivo, podría ser clave para que Uzbekistán compita ante las potencias del mundo.

La llegada del italiano ha generado entusiasmo entre los aficionados uzbekos, quienes ven en él una figura capaz de transformar el futbol del país. Además, su presencia en el Mundial añade un ingrediente especial al torneo, al contar con un técnico que sabe lo que es levantar la copa.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Fernando Campos

Autor / Redactor

Fernando Campos

Te Recomendamos

Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
Christian Martinoli Luis García Jorge Campos
Mundial México 2026
Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos a un año del Mundial 2026 en México
Thumbnail
Mundial México 2026
Fernando Quirarte relata el momento que le puso la piel chinita a la Selección en México 86
Miguel España entrevista a un año del Mundial 2026 en México
Mundial México 2026
¿Ventaja o desventaja? Miguel España habla sobre el formato que tendrá el Mundial 2026
×
×