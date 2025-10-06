Ganó el Balón de Oro, fue campeón del mundo y hoy aseguró su boleto al Mundial de México en 2026

En una noticia que ha sacudido el panorama internacional del futbol, el legendario defensor italiano Fabio Cannavaro ha sido confirmado como director técnico de la Selección de Uzbekistán para el Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. El anuncio fue hecho por la Federación Uzbeka de Futbol, que apuesta por la experiencia y liderazgo de uno de los grandes íconos del balompié mundial.

Cannavaro, quien fue campeón del mundo con Italia en Alemania 2006, llega con la misión de guiar a Uzbekistán en su primera participación en una Copa del Mundo. El exjugador del Real Madrid, Juventus y Napoli, también fue galardonado con el Balón de Oro en 2006, convirtiéndose en uno de los pocos defensores en la historia en recibir dicho reconocimiento.

“Es un honor asumir este reto. Uzbekistán tiene talento, disciplina y hambre de crecer. Vamos a competir con dignidad y dejar huella en el Mundial”, declaró Cannavaro.

La clasificación de Uzbekistán al Mundial 2026 fue histórica, luego de una sólida actuación en las eliminatorias asiáticas, donde superaron a selecciones como Irak, Emiratos Árabes y Omán. Con una generación joven y dinámica, el equipo busca consolidarse como una de las sorpresas del torneo.

¿A qué equipos ha dirigido Fabio Cannavaro?

Cannavaro, que ya cuenta con experiencia como entrenador en clubes como Guangzhou Evergrande, Tianjin Quanjian, Al Nassr y Benevento, ahora enfrentará el desafío de liderar a una selección nacional en el escenario más grande del futbol. Su estilo, basado en orden defensivo, transiciones rápidas y trabajo colectivo, podría ser clave para que Uzbekistán compita ante las potencias del mundo.

La llegada del italiano ha generado entusiasmo entre los aficionados uzbekos, quienes ven en él una figura capaz de transformar el futbol del país. Además, su presencia en el Mundial añade un ingrediente especial al torneo, al contar con un técnico que sabe lo que es levantar la copa.

