Poco a poco Miguel Herrera arma su plantel para la vuelta de Atlante: fichajes, bajas y rumores

El autodenominado Equipo del Pueblo se prepara para lo que será su reinicio en la máxima categoría y poco a poco su plantilla apuntala detalles para encarar el inicio del Apertura 2026. Además, se recuerda que la Leagues Cup también está bastante cercana y esto es lo que se sabe alrededor del Atlante y la plantilla dirigida por Miguel Herrera.

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¿Cuál es la plantilla del Atlante para el actual torneo?

El equipo granazul no ha comunicado mucho cómo se ha vivido el cambio de cara a su regreso a la máxima categoría del país. Sin embargo, poco a poco mueven sus piezas y fichan jugadores que aporten calidad y experiencia a una plantilla que peleará para competir de la mejor manera desde el primer instante.

Lo que sí anunciaron desde hace días fue la salida masiva de múltiples jugadores. Indicaron que en sus planes ya no están Ronaldo González, Ronaldo Beltrán, Marco Millán, Marco García, Jonathan Tovar, Johan Alonzo, Hugo Hernández, Jeferson Tenorio, Diego Cruz, Benedit Bello, Víctor Estrada, Tristhan Jaimes, Ilian Hernández, Luis Basulto y Luis Olivas.

Es decir, el oasis que se esperaba se concretó y con eso Miguel Herrera debe empezar a armar un cuadro competitivo para lidiar con las complicaciones del máximo nivel. Aunque recientemente anunciaron sus primeros dos fichajes para reforzar la plantilla, los cuales son Óscar Jiménez (portero) y Diego Baüi (defensa central).

¿Cuándo debuta el Atlante en el Apertura 2026?

Ya con el calendario anunciado, el equipo que jugará en la cancha del Estadio Azteca renovado, primero viaja a Aguascalientes para jugar contra el Necaxa el próximo jueves 16 de julio a las 19:00 horas en tiempo del centro de México. Mientras que su debut en casa, se dará el viernes 24 de julio cuando reciban al América, ya en la fecha dos del Apertura 2026.

Mientras que hablando de debuts, su participación en la Leagues Cup se dará el martes 4 de agosto, cuando inicien las actividades 2026 de este torneo ante Whitecaps de Vancouver.