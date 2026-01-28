¿América y el Cruz Azul volverán al Estadio Azteca antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Durante los últimos torneos de la Liga BBVA MX ningún equipo ha utilizado el Estadio Azteca, debido a que se encuentra en una remodelación profunda de cara al partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el cual será el 11 de junio entre la Selección Mexicana y su similar de Sudáfrica.

El recinto dos veces mundialista será reinaugurado el sábado 28 de marzo en el partido entre el Combinado Azteca y la Selección de Portugal comandada por Cristiano Ronaldo, lo que podría dar pie a que regrese la actividad del futbol mexicano antes de que termine el Clausura 2026.

En un evento en la capital del país el dirigente de la Federación Mexicana de Futbol Mikel Arriola fue cuestionado sobre si algún equipo de la Liga BBVA MX podría disputar el cierre del actual torneo en el Estadio Azteca a lo que respondió: “El reporte (de la remodelación) del Azteca van a tiempo. Lo ha solicitado el club (América), si eso se puede en términos físicos, así será. América es el único, Cruz Azul lo puede hacer, pero, al momento, no lo ha hecho”.

¿Cuál podría ser el primer partido del Estadio Azteca en el Clausura 2026?

El primer partido que podría tener el Estadio Azteca en el Clausura 2026 sería el América en contra de Cruz Azul de la Jornada 14, dicho compromiso está programado para el 11 de abril a las 9 de la noche y sería un duelo ideal para que en su reapertura tenga una alta demanda y se agoten las localidades.

América y Cruz Azul hace tiempo tuvieron que dejar el Estadio Azteca

El último partido de las Águilas en el Estadio Azteca fue en contra del Cruz Azul en la final de vuelta del Clausura 2024, donde el América se coronó bicampeón del futbol mexicano; a partir del verano del 2024 los Azulcremas se trasladaron al Estadio Ciudad de los Deportes para que pudieran iniciar los trabajos de remodelación de próximo recinto que será tres veces mundialista.

