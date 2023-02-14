Regresó el triunfo en San Siro. El Milan se impone al Tottenham en la Champions League

Se terminó el partido, nueve largos años tuvieron que pasar para tener nuevamente un partido del Milan en San Siro, pero afortunadamente para todo, terminó con una victoria y gran actuación de los locales.

El partido tuvo pocas emociones, el gol llegó en los primeros minutos del primer tiempo, al minuto 7. Fue tras un rebote que quedó en el área y que de muy buena forma, Brahim Díaz se lanzó de palomita para terminar empujando el balón al fondo de las redes.

El resto del primer tiempo tuvo pocas emociones, fue un juego muy trabado en el medio campo y ninguno de los equipos quería arriesgar. Para la segunda mitad, Tottenham intentó el gol del empate en los primeros minutos pero no tuvo mucha certeza de cara al arco. En los últimos 15 minutos fue el Milan el equipo que más cerca se quedó de ampliar la ventaja en el marcador.

El Milan se lleva una mínima ventaja pero aún queda el partido de vuelta que se disputará el próximo miércoles 8 de marzo en el Estadio Tottenham Hotspur.

Minuto 90: Termina el encuentro. Milan 1-0 Tottenham

Se termino el partido. Milan 1-0 Tottenham

Minuto 79: Nuevamente el Milan

79' Tras un gran centro por la banda de la izquierda, Malick Thiaw entró solo al área pero no hizo el contacto correcto con el balón y la jugada se fue por un lado

Minuto 77: Milan cerca de el segundo gol

77' En una gran jugada dentro del área del Tottenham, Charles de Ketelaere remata sin tanta fuerza pero el balón termino pasando cerca del arco rival.

Minuto 59: Tottenham regresa por el gol del empate

59' El Tottenham ha iniciado este segundo tiempo con la clara idea de conseguir el gol que le de el empate y no lo haga irse con la desventaja para el partido de vuelta.

Minuto 46: Arranca la segunda mitad. Milan 1-0 Tottenham

46' Inician los últimos 46 minutos del partido entre Milan y Tottenham.

Minuto 45: Se termina el primer tiempo del partido. Milan 1-0 Tottenham

Se termina el primer tiempo del encuentro. Milan saca la ventaja por la mínima.

Minuto 44: El Tottenham se queda cerca del empate

44' Harry Kane se queda cerca de marcar el gol que le daba el empate a Tottenham. Un remate al travesaño que no terminó entrando y que si hubiera entrado el VAR hubiera intervenido por un fuera de lugar.

Minuto 28: Tottenham no encuentra el camino

28' El partido se encuentra trabado en el mediocampo. Tottenham no logra tener la posición del balón y el Milan hace una gran presión.

Minuto 7: Gol del Milan. Milan 1-0 Tottenham

7' Cae el primer gol del partido. Brahim Díaz marca el primer gol del partido y le da la ventaja al Milan.

Arranca el primer tiempo. Milan vs Tottenham

Inician los primeros 45 minutos del partido entre Milan y Tottenham.

Hoy 14 de febrero del 2023 regresa la actividad de la Champions League después de tener más de tres meses de ausencia. El Milan recibe al Tottenham en el Estadio Giuseppe Meazza para disputar el partido de ida de los Octavos de Final de la UEFA Champions League.

Ambos equipos llegan con una baja en su rendimiento futbolistico, entre ambos equipos se han enfrentado en cuatro ocasiones, dejando una marca de tres partidos ganados por el Tottenham y solo un empate.

¿Cómo llegan los equipos?

El Tottenham llega de perder por goleada de 4 a 1 ante el Leicester. En sus últimos cinco partidos acumula tres victorias y dos empates.

Por otra parte, el Milan llega de ganar por la mínima al Torino en su último partido de la Serie A. En sus últimos cinco juegos, acumula cuatro derrotas y una victoria.

Febrero el mes del amor, marzo el mes de la Selección Azteca

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Jugadores a seguir

El partido entre Milan y Tottenham va a reunir a grandes jugadores que seguro serán protagonistas. Por parte de los dirigidos por Stefano Pioli, los jugadores a seguir son Giroud y Krunic. Y del otro lado, Harry Kane y Perisic son los jugadores más determinantes.

Alineaciones Milan vs Tottenham | Octavos de Final Champions League

Alineación confirmada Milan

Porter: Tatarusanu

Defensas: Theo, Kjaer, Kalulu y Thiaw

Mediocampistas: Tonali, Krunic y Saelemaekers

Delanteros: Diaz, Giroud y Leao

Alineación confirmada Tottenham

Portero: Forster

Defensas: Lenglet, Dier, Romero y Emerson Royal

Mediocampistas: Sarr, Skipp, Son, Perisic y Kulusevski

Delanteros: Harry Kane

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