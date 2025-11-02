ÚLTIMA HORA: Así quedó la tabla general del Apertura 2025 tras la jornada 17 de la Liga BBVA MX Femenil

Concluyó la fase regular del Torneo Apertura de la Liga MX BBVA Femenil, las Tigres de la UANL se quedaron con el liderato con 42 puntos y una mejor diferencia de goles que las Tuzas del Pachuca. El tercer lugar fue para el Club América de Ángel Villacampa, seguido de unas Diablas Rojas del Toluca muy europeas que sueñan con su primer título profesional.

Tras 17 jornadas disputadas, las Amazonas no defraudaron y con 13 triunfos, tres empates y una sola derrota se quedaron con el primer lugar de la tabla general. No conformes con ello, tuvieron una diferencia de goles de +49, nueve tantos arriba que el cuadro hidalguense. Completando el podio, las Águilas del América sumaron 38 unidades y serán un rival nada sencillo en la fase final, sabiendo que saben como jugarla.

Tabla completa Liga MX Femenil - Torneo Apertura 2025

Tigres - 42 puntos Pachuca - 42 puntos Club América - 38 puntos Deportivo Toluca - 35 puntos Chivas del Guadalajara - 33 puntos Rayadas de Monterrey - 32 puntos Cruz Azul - 28 puntos Bravas de Juárez - 27 puntos Club León - 27 puntos Atlas - 22 puntos Atlético de San Luis - 22 puntos Pumas - 20 puntos Xolos de Tijuana - 15 puntos Santos Laguna - 15 puntis Quéretaro - 13 puntos Necaxa - 8 puntos Puebla - 6 puntos Mazatlán - 2 puntos

Definida la liguilla

Con la fase regular concluida, tenemos definidos los cruces de cuartos de final entre los ocho clubes que buscarán tocar la gloria a final de este semestre. Las Amazona tratarán de bordar la séptima estrella en el futbol femenil, mientras que, las Diablas Rojas, Cruz Azul y las Bravas de Juárez tratarán de unirse a los equipos ganadores de la Liga MX, ya que los cinco restantes ya alzaron alguna vez el trofeo del certamen mexicano.