ÚLTIMA HORA: Así quedó la tabla general del Apertura 2025 tras la jornada 17 de la Liga BBVA MX Femenil
Las Tigres de la UANL quedaron como líderes del certamen mexicano con 42 puntos conseguidos, seguido de las Tuzas y el América completó el podio.
Concluyó la fase regular del Torneo Apertura de la Liga MX BBVA Femenil, las Tigres de la UANL se quedaron con el liderato con 42 puntos y una mejor diferencia de goles que las Tuzas del Pachuca. El tercer lugar fue para el Club América de Ángel Villacampa, seguido de unas Diablas Rojas del Toluca muy europeas que sueñan con su primer título profesional.
Te puede interesar; Cruz Azul y Tigres reparten puntos en La Noria
Tras 17 jornadas disputadas, las Amazonas no defraudaron y con 13 triunfos, tres empates y una sola derrota se quedaron con el primer lugar de la tabla general. No conformes con ello, tuvieron una diferencia de goles de +49, nueve tantos arriba que el cuadro hidalguense. Completando el podio, las Águilas del América sumaron 38 unidades y serán un rival nada sencillo en la fase final, sabiendo que saben como jugarla.
Tabla completa Liga MX Femenil - Torneo Apertura 2025
- Tigres - 42 puntos
- Pachuca - 42 puntos
- Club América - 38 puntos
- Deportivo Toluca - 35 puntos
- Chivas del Guadalajara - 33 puntos
- Rayadas de Monterrey - 32 puntos
- Cruz Azul - 28 puntos
- Bravas de Juárez - 27 puntos
- Club León - 27 puntos
- Atlas - 22 puntos
- Atlético de San Luis - 22 puntos
- Pumas - 20 puntos
- Xolos de Tijuana - 15 puntos
- Santos Laguna - 15 puntis
- Quéretaro - 13 puntos
- Necaxa - 8 puntos
- Puebla - 6 puntos
- Mazatlán - 2 puntos
Definida la liguilla
Con la fase regular concluida, tenemos definidos los cruces de cuartos de final entre los ocho clubes que buscarán tocar la gloria a final de este semestre. Las Amazona tratarán de bordar la séptima estrella en el futbol femenil, mientras que, las Diablas Rojas, Cruz Azul y las Bravas de Juárez tratarán de unirse a los equipos ganadores de la Liga MX, ya que los cinco restantes ya alzaron alguna vez el trofeo del certamen mexicano.