El REFUERZO de Chivas para visitar a Juárez en la Jornada 2 del Clausura 2026

Buenas noticias para Chivas. De cara a la Jornada 2 del Torneo Clausura 2026, fecha en la que visitan a Juárez, el Club Deportivo Guadalajara dio a conocer la convocatoria para buscar los tres puntos en La Frontera.

Dirigidos por Gabriel Milito, el ‘Rebaño Sagrado’ cuenta con el regreso de Diego Campillo, quien ha recibido el alta médica y se encuentra en la lista del entrenador para visitar el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Por otra parte, Rubén González y Gilberto Sepúlveda siguen siendo bajas en el cuadro rojiblanco ya que se encuentran en proceso de recuperación de sus respectivas lesiones.

Tras la Jornada 1, Chivas encara su primer partido de visita de la nueva campaña. La escuadra de Guadalajara llega al encuentro tras haberle ganado a Pachuca en el Estadio Akron. Del otro lado, los Bravos se presentan en casa luego de haber perdido en su visita a Mazatlán en el Estadio El Encanto.

Convocatoria de Chivas vs Juárez en el Clausura 2026

Raúl Rangel

Óscar Whalley

Richard Ledezma

Miguel Gómez

Ángel Chávez

Miguel Tapias

Diego Campillo

José Castillo

Bryan González

Luis Romo

Omar Govea

Samir Inda

Brian Gutiérrez

Daniel Aguirre

Efraín Álvarez

Yael Padilla

Roberto Alvarado

Hugo Camberos

Santiago Sandoval

Armando González

Ángel Sepúlveda

Ricardo Marín

