Aficionado de Toluca se tatuó a Alexis Vega y el tatuaje no se parece en nada... se desatan los memes

Alexis Vega se ha convertido en uno de los referentes de Toluca y de toda la Liga BBVA MX. El talentoso delantero de 28 años fue crucial para la obtención del bicampeonato de los Diablos Rojos, habiendo mostrado su mejor nivel durante el Clausura y Apertura 2025. Con la suma del título número 12 de liga, varios aficionados escarlatas colocaron al ex Chivas como ídolo y una aficionada se animó a tatuarse al futbolista.

La aficionada de Toluca que se tatuó a Alexis Vega y generó controversia

En redes sociales, los aficionados de la Liga BBVA MX hicieron viral la historia de una seguidora del Toluca , la cual cumplió una promesa que hizo de plasmarse en la piel un tatuaje inspirado en Alexis Vega. Sin embargo, la publicación no fue viral por la historia en sí, sino por el diseño del tatuaje, el cual no fue bien recibido por los fanáticos del futbol mexicano, llenando las redes de memes.

El tatuaje de la aficionada del Toluca sobre Alexis Vega|Crédito: @sophiahenriquez / X

Algunos usuarios mencionan que el hombre dibujado en la piel de la aficionada “no se parece a Alexis Vega”, mientras que otros afirman que la idea es buena, pero el tatuaje “está mal hecho”. Otros incluso le recomendaron a la fanática en invertir un poco más de dinero en un mejor tatuador: “Le hubieras invertido un poco más”, esbozó un usuario en la red social de X.

La historia de la aficionada del Toluca sobre su tatuaje

En la red social de X, la usuaria @sophiahenriquez explicó la historia de su tatuaje: “Un día, Alexis Vega hizo esto en un partido. En ese momento supe que se sentía en casa, estaba en un lugar seguro donde ya no lo juzgarían. Prometí que si nos daba la 11 me tatuaría ese momento. Con él llegó la 11 y la 12, después de 15 años esperando. Hoy cumplí mi promesa”.

Un día, @Alexis_Vega9 hizo esto en un partido. En ese momento supe que se sentía en casa, estaba en un lugar seguro donde ya no lo juzgarían. Prometí que si nos daba la 11 me tatuaría ese momento. Con él llegó la 11 y la 12, después de 15 años esperando. Hoy cumplí mi promesa. pic.twitter.com/4BfWn8sLCt — Sophía Henríquez Avendaño (@sophiahenriquez) January 11, 2026

Alexis Vega reaccionó al tatuaje de la aficionada

Por medio de su cuenta de Instagram y X, el delantero de los Diablos Rojos reaccionó al tatuaje de la aficionada, que el mismo jugador consideró como “increíble” en la red social de Meta. Posteriormente, Vega reaccionaría al diseño en la red social de Elon Musk: "Qué chingón te quedó. Palabra cumplida, espero saludarte pronto".