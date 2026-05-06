Los MILLONES que Pumas habría perdido en caso de eliminar al América por alineación indebida

Han pasado algunas horas desde que la Comisión Disciplinaria confirmó una multa al Club América luego de lo ocurrido el fin de semana pasado en la cancha del Estadio Banorte frente a Pumas, por lo que, con el fallo a su favor, la vuelta de los cuartos de final de mantiene como hasta antes de esta polémica.

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Para dar un poco de contexto, fue Pumas quien hizo una apelación formal a la Comisión Disciplinaria a fin de buscar el triunfo en la mesa a través de la alineación indebida del Club América. Sin embargo, ¿sabías que, de haberse concretado esta situación, los universitarios habrían perdido millones de pesos?

¿Cuántos millones habría perdido Pumas si eliminaban en la mesa al América?

De acuerdo con información del portal AS, Pumas habría perdido, como mínimo, alrededor de 2 millones de dólares en caso de haber obtenido el triunfo sobre la mesa ante el Club América. En pocas palabras y, al tipo de cambio actual, los del Pedregal habrían dejado de recibir cerca de 35 millones de pesos.

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Se fueron los primeros 90 minutos de juego, nos vemos el próximo domingo en casa y con nuestra gente 🫂🏟️🐾



📸 Esta es la galería @CervezaTecate del partido de ida de cuartos de final. #UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/S4pWgb8hVx — PUMAS (@PumasMX) May 4, 2026

La fuente detalla que, de haberse cancelado el juego de vuelta, la directiva de Pumas habría tenido que reembolsar los boletos a sus aficionados. Por esta primera situación, el club habría perdido alrededor de 2 millones de dólares considerando que habían confirmado el lleno este lunes.

Además, a este monto se le tienen que sumar aquel que Pumas recibe por los derechos de transmisión y, finalmente, por los artículos que se venden dentro del Olímpico Universitario, por lo que, en esencia, esta posibilidad habría dejado muy mal parado a los del Pedregal en el apartado económico.

¿Qué bajas tiene Pumas para la vuelta ante el Club América?

A diferencia de lo que ocurre con los azulcremas, quienes tendrán más de cinco bajas para estos cuartos de final de vuelta, Pumas solamente tendrá dos ausencias para dicho compromiso a celebrarse el 10 de mayo a las 19:15 horas, siendo estas Guillermo Martínez y Alan Medina.