La mina de oro del París Saint Germain se llama Lionel Messi

París, Francia. Si el argentino Lionel Messi no ha tenido una gran temporada en lo futbolístico y no llevó al París Saint Germain (PSG) a ganar la Champions League, eso que importa ya que el exjugador del Barcelona ha logrado un récord de ingresos para la escuadra parisina.

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La llegada de Leo Messi ha impulsado los ingresos procedentes de los patrocinios: Al menos 300 millones de euros en la temporada 2021-2022, una marca en el club.

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Aunque el PSG volvió a fracasar en su gran objetivo, el de levantar la Champions League, sus finanzas muestran un rostro totalmente diferente. Se calcula que, al cierre del ejercicio de la temporada 2021-2022, los ingresos totales alcanzarán los 700 millones de euros, cerca de gigantes europeos como Real Madrid y Barcelona.

Gracias al impacto del fichaje de Messi, siete veces ganador del Balón de Oro, el París Saint Germain mejorará un 13 % sus ingresos de patrocinios y productos derivados de esta temporada que está a punto de finalizar en relación al 2020-2021.

Los entre 300 y 310 millones estimados por patrocinios mejorarán además los 295 recaudados en la temporada 2018-2019, los mejores de la historia del equipo, cuando aún no había llegado Lionel Messi, pero sí estaban tanto Kylian Mbappé como Neymar.

Decenas de marcas llegaron junto con Messi al PSG



Messi, con el número 30 del PSG, ha conseguido atraer al menos una decena de nuevos patrocinadores.

Por parte de la moda, Dior y GOAT; de la automoción, Autohero; del mundo de las criptomonedas, Crypto.com; del de los repartidores, Gorillas; de las bebidas naturales, Smart Good Things; de los refrescos, la energética Volt y Big Cola; del agua, Sports Water; y de las apuestas en internet PlayBetR.

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Según fuentes del mercado, la venta de camisetas del PSG esta temporada ya ha superado el millón de unidades, un 60 % de ellas con el número 30 del Messi impreso. Un récord. Los ingresos en los días de partido también se dispararán, hasta los 132 millones.

Mientras que el lucrativo contrato con Nike sigue en vigor (hasta 2032 a cambio de 75 millones al año por vestir al equipo), los derechos de televisión de la liga francesa siguen sin despegar, muy lejos de que lo recaudan los grandes de Inglaterra o España.

Según L'Équipe, esos derechos se quedarán por debajo de los 200 millones de euros, ligeramente menos que en la 2020-2021, en parte por culpa de la eliminación precoz del PSG en la Champions League ante el Real Madrid.

Con información de EFE

